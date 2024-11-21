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北分署霸凌案沸沸揚揚…傳謝宜容昨已失聯 勞部：她明不會出面道歉

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聯繫不上謝宜容 勞動部：她明天不會出面道歉

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部勞動力發展署所在的行政院新莊聯合辦公大樓南棟有人前往獻花，並留下「立意良善」、「目的良善」字樣反諷。記者胡經周／攝影
勞動部勞動力發展署所在的行政院新莊聯合辦公大樓南棟有人前往獻花，並留下「立意良善」、「目的良善」字樣反諷。記者胡經周／攝影

勞動部勞動力發展署北分署霸凌案鬧得沸沸揚揚，勞動部長何佩珊昨天在立委逼問下允諾，明（22)日北分署長謝宜容銷假上班會帶她出面公開道歉，但昨晚勞動部考績會已對謝宜容做出二大過免職懲處，外界都在關心明天謝是否會現身致歉？據悉，勞動部從昨下午就聯繫不上她，所以「也不會有明天道歉這件事了」。

勞動部鬧出職場霸凌案，全民憤慨，不但對勞動部調查報告不埋單，也不滿謝宜容至今未現身，只透過書面致歉。不過，勞動部昨晚火速對連對謝宜容開鍘免職的懲處，卻也引發程序不正義的質疑。

時代力量黨主席王婉諭、東吳大學法律系教授胡博硯今早到勞動部前召開記者會時，皆批評勞動部對謝的懲處屢次變更，最後更髮夾彎，採取強烈的政治處理，並為依法行政、不照法律規定來做。甚至有消息傳出，考績會召開15分鐘前才通知謝宜容出席。

據悉，勞動部從昨天下午通知謝宜容出席考績會時，就已經聯繫不上謝宜容。據悉，勞動部當時通知謝宜容除通知出席考績會陳述意見，也一併詢問周五出面致歉的意願，但至今LINE訊息不讀不回，因此今天勞動部就也未試圖再聯繫她。

對於考績會前15分鐘前才通知謝，勞動部則駁斥「不可能」。

勞動部 考績 謝宜容

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