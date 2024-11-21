聯繫不上謝宜容 勞動部：她明天不會出面道歉

勞動部勞動力發展署北分署霸凌案鬧得沸沸揚揚，勞動部長何佩珊昨天在立委逼問下允諾，明（22)日北分署長謝宜容銷假上班會帶她出面公開道歉，但昨晚勞動部考績會已對謝宜容做出二大過免職懲處，外界都在關心明天謝是否會現身致歉？據悉，勞動部從昨下午就聯繫不上她，所以「也不會有明天道歉這件事了」。

勞動部鬧出職場霸凌案，全民憤慨，不但對勞動部調查報告不埋單，也不滿謝宜容至今未現身，只透過書面致歉。不過，勞動部昨晚火速對連對謝宜容開鍘免職的懲處，卻也引發程序不正義的質疑。

時代力量黨主席王婉諭、東吳大學法律系教授胡博硯今早到勞動部前召開記者會時，皆批評勞動部對謝的懲處屢次變更，最後更髮夾彎，採取強烈的政治處理，並為依法行政、不照法律規定來做。甚至有消息傳出，考績會召開15分鐘前才通知謝宜容出席。

據悉，勞動部從昨天下午通知謝宜容出席考績會時，就已經聯繫不上謝宜容。據悉，勞動部當時通知謝宜容除通知出席考績會陳述意見，也一併詢問周五出面致歉的意願，但至今LINE訊息不讀不回，因此今天勞動部就也未試圖再聯繫她。

對於考績會前15分鐘前才通知謝，勞動部則駁斥「不可能」。