高雄市府今年接獲23件員工霸凌 議員要求申訴管道要多元

職場霸凌受到各界關注，高雄市有7萬多名公務員，議員陳美雅質問市長陳其邁了不了解實際霸凌數，並要求市府建立更多元申訴管道，勿讓被霸凌者孤單啜泣。陳其邁說，去年5件成立、今年僅1件成立，市府對於職場霸凌一定零容忍。

議員陳美雅今天下午在高市議會總質詢時質詢陳其邁高雄有多少公務員，近年的申訴案與成立案件有多少？

陳其邁說，全高市公務員有7萬多人，2023年5件成立、7件不成立；今年1件成立、20件不成立，2案調查中，總共23件。

陳其邁進一步表示，若接到申訴一定會登錄，並由各局處成立調查小組，兩個月內要完成調查報告，當職場有霸凌疑慮的時候，霸凌與被霸凌者的工作地點會區隔開來，另提供必要的心理諮商。

陳美雅質疑，員工若遭長官霸凌，卻又需要向直屬上級長官提出申訴不甚合理，希望從高雄自己做起，提供更多元的申訴管道來協助被霸凌者。

市府解釋，依據市府員工職場霸凌防治與處理原則規定，機關接獲霸凌申訴，經各機關受理並依規定邀請外部委員，組成霸凌調查小組。