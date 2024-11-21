聽新聞
0:00 / 0:00

獨／職場霸凌發酵！國營事業員工爆「連2年有員工身亡」：都被掩蓋

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電大樓去年4月及今年5月都發生員工墜樓輕生事件，台電證實確有此事，但強調主要是員工個人心理狀況導致。圖為台電大樓。圖/本報系資料照片
台電大樓去年4月及今年5月都發生員工墜樓輕生事件，台電證實確有此事，但強調主要是員工個人心理狀況導致。圖為台電大樓。圖/本報系資料照片

勞動部北分署長官涉嫌霸凌部屬逼得公務員輕生，職場霸凌議題發酵，現在傳出國營事業也有數起員工輕生事件，爆料者指出，台電已發生好幾個跳樓事件，都被掩蓋下來。

據爆料者表示，台電大樓去年4月有核能部門員工墜樓輕生，消息全被封鎖。台電證實確有此事，但強調主要是員工個人心理狀況導致。今年5月，台電北市區營業處也發生墜樓事故，消息則有見諸媒體，並且在ptt上引發長串討論，北市區處經了解後表示，應為員工心理狀況與職場霸凌無關。

109年7月有台電深變電所維護課技術員在宿舍墜樓，家屬向監察院陳情指出，劉姓員工已63歲，在退休前跳樓，家屬認為與職場霸凌有關，監委調查後，要求台電檢討改進變電所相關機制，以及落實預防職場不法侵害等缺失。

監委111年的調查報告指出，職業安全衛生法及施行細則所定的預防職場不法侵害妥為規劃內容，應包含「依工作適性適當調整人力」等，另依台電規定，當員工執行職務顯有遭受不法侵害之虞，或已遭受不法侵害，直屬主管可報請處理。台電除應落實機關申訴及「同心園地」機制外，直屬主管更應具敏感度，主動積極報請處理，以採必要的預防措施。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台電 職場 霸凌

延伸閱讀

竹北「極陰之地」再傳墜樓事故 縣府將加裝防護裝置

粉塵飛散陳情無效新北居民激動輕生 民代批出人命市府才開罰

自曝「官邸有8台冷氣」 台電董事長如何辦到一期用電僅1千度？

撥補台電千億元後就凍漲電價？卓揆盼先穩定民生物價

相關新聞

阻公務機關霸凌 卓揆下三道軍令

公務機關頻頻傳出霸凌案，行政院長卓榮泰昨天主持院會下三道軍令，首長要以身作則，同時要求調查檢討、杜絕再犯，並強化機制保護...

新聞幕後／勞動部提油救火 賴總統、卓揆出面難止血

勞動力發展署公務員之死案延燒，早在上周，民進黨內就曾向賴清德總統示警，賴立即指示行政院務必審慎處理；由於當時勞動部仍在行...

冷眼集／別讓遭霸凌公務員再沉默

勞動部職場霸凌案延燒，勞動部長何佩珊道歉請辭，行政院長卓榮泰鞠躬道歉，賴清德總統也發文道歉。只是當賴清德總統要全盤檢討中...

林淑芬：勞動部次長許傳盛立場偏頗不適任

勞動力發展署北分署公務員之死案延燒，涉霸凌的前北分署長謝宜容遭免職。民進黨立委林淑芬昨天表示，行政調查召集人、勞動部次長...

LINE不讀不回…謝宜容聯繫不上 未出席考績會

勞動部勞動力發展署北分署霸凌案鬧得沸沸揚揚，勞動部長何佩珊前天在立委逼問下，允諾前北分署長謝宜容今銷假上班帶她出面公開道...

北市社局、衛福部 霸凌連環爆

勞動部勞發署北分署霸凌風暴未歇，新北市勞工局又接獲陳情，臨時人員也遭霸凌，昨前往勞檢。勞工局初步發現五項缺失，包括未辦理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。