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疑甩鍋王安邦？許銘春一番話掀基層不滿 勞部知情人士：急切割不厚道

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
勞動部前部長許銘春上午出面說明勞動部霸凌事件，許銘春指出並未得知勞發署北分署長謝宜容對下屬的違法濫權情事。記者劉學聖／攝影
勞動部前部長許銘春上午出面說明勞動部霸凌事件，許銘春指出並未得知勞發署北分署長謝宜容對下屬的違法濫權情事。記者劉學聖／攝影

勞動部勞發署員工死亡事件，引發勞發署分署長謝宜容職場霸凌爭議，勞動部前部長許銘春今天表示歉意和遺憾，並指她不知道勞動部前次長王安邦曾約談謝宜容，還稱約談後照理要上報，但也沒有，一席話被解讀暗指王安邦吃案。勞動部知情人士表示，事到如今推來推去很難看，勞動部內皆知，謝宜容靠山就是許銘春和勞發署長蔡孟良。

知情人士指出，對於有心人帶風向，想將不幸事件把王安邦安上「吃案」大帽，勞動部基層多表示強烈不解與不滿；事情演變至今，正是許銘春與蔡孟良不作為，如今許銘春雙手一攤，辯稱謝宜容升官是尊重蔡孟良，還稱若知王安邦有約談謝宜容，一定會處理等說法，實在離譜。

綠營人士也說，許銘春甩鍋的事發後態度，不僅基層無法接受，民進黨內也多看不下去。為了選舉，急著要與霸凌案切割，甚至把2件不相干的事情混為一談，連和菊系關係友好的民進黨大老今天聽聞都搖頭，稱實在不厚道。

民進黨立委楊曜昨天質詢時，即指出謝宜容空降北分署長沒有違法，但違反常規，謝只當過科長，為何能破格任用直接空降分署長？對於立委質詢，蔡孟良竟啞口無言、沈默許久，最後只說「會自我反省」。

勞動部人士表示，勞動部內皆知，謝宜容靠山就是許銘春和蔡孟良，謝曾多次誇稱自己背後有「政治勢力」、「老公是綠營金主」等，因此最近才會有相關揣測躍上媒體版面。勞動部內都認為，謝宜容是蔡孟良嫡系人馬，而蔡在部內更只認兩個人指令，一個是許銘春、另一個就是時任部長辦公室主任鄭素玲，這幾個人的權力關係相當緊密。

勞動部人士指出，許銘春當年拔擢蔡孟良執掌勞發署後，蔡嫡系人馬也跟著平步青雲，當時僅是部長辦公室秘書的謝宜容，就在許、蔡2人大力舉薦下，直接跳過分署組長歷練，2023年2月從部長室專委高升到勞發署最大分署，擔任北分署分署長。另一方面，王安邦則被拔掉督導勞發署的權限，因此王根本介入不了許、蔡、謝3人的權力結構中。

綠營人士也替王安邦喊冤，指出王安邦勇於任事，甚至因理念不合掛冠而去，沒想到如今卻被天外飛來一筆污蔑抹黑。事情爆發前，有關謝宜容的職場霸凌指控，都被蔡孟良擋下漠視，才導致謝到任不到2年時間，北分署離退人員高達81人，甚至不幸發生遺憾事件。

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