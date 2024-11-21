遭影射謝宜容娘家 御鼎興醬油蒐證擬提告

媒體報導涉霸凌的勞發署北分署長謝宜容為雲林人、娘家為雲林某知名傳產工廠，遭影射的御鼎興醬油除發聲明駁斥外，並針對網路不實言論蒐證，不排除提告捍衛清白。

勞動部19日公布勞發署員工輕生案行政調查報告，遭疑懲處過輕；勞動部昨天下午召開考績會，謝宜容記2大過免職。有媒體報導謝宜容為雲林人，娘家為雲林某知名傳產工廠。

遭影射的御鼎興被網友灌負評，御鼎興昨天在臉書（Facebook）貼文澄清外，第二代接班人謝裕讀今天出示戶政資料佐證，強調家族與謝宜容完全沒關係。

御鼎興第三代製醬人謝宜澂、謝宜哲今天下午共同發聲明指出，御鼎興的第三代只有謝宜澂和謝宜哲2名男性成員，與謝宜容既無血緣關係、也無任何遠親關係。他們不認同也嚴厲譴責一切涉及霸凌行為，也為被霸凌者的家屬深感哀悼。

謝宜澂、謝宜哲說，聽起來儘管荒謬，但姓名一個字的差異，就很可能毀了一個努力生存60多年的傳統事業，藉由這一次的事件相信大家再次理解媒體識讀的重要性。

御鼎興聲明稿內提到，針對網路上的不實言論、假新聞、甚至社群轉貼造假圖文已完成蒐證，請社會大眾明辨是非，勿受不實資訊誤導。同時，鄭重呼籲相關媒體與網友立即更正或刪除相關影射與報導，並停止散播不實資訊，必要時不排除採取法律行動，以捍衛自家清白與名譽。