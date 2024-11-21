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謝宜容遭起底！網將矛頭轉向老牌醬油廠 雲林老鄰居這樣談論她

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謝宜容遭起底！網將矛頭轉向老牌醬油廠 雲林老鄰居這樣談論她

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
經查虎尾這家醬油廠才與謝宜容有親戚關係，西螺御鼎興醬油廠發聲明譴責不實言論，差點害了他們一生的努力，不排除採取法律行動自清。記者蔡維斌／翻攝
經查虎尾這家醬油廠才與謝宜容有親戚關係，西螺御鼎興醬油廠發聲明譴責不實言論，差點害了他們一生的努力，不排除採取法律行動自清。記者蔡維斌／翻攝

謝宜容職場霸凌風波延燒，她位於雲林縣虎尾地區一家老牌醬油廠今被起底後，就有網友從昨天誤傳被灌爆的西螺醬油廠官網，矛頭轉向虎尾某家醬油廠，該醬油廠幾位老鄰居則表示不認識謝宜容。

幾位謝家的老鄰居則指出，謝家醬油廠已有70多年歷史了，目前是第3代接手，平常處事就低調，和鄰居互動相處都很好，老頭家也很少跟外界接觸，只聽說謝宜容是家族第2代旁系的後代，好像也很少回來，跟醬油廠幾乎沒往來，鄰居對謝宜容都不熟，謝宜容的事情也不清楚。

虎尾鎮一家小吃店也表示，謝家是老廠牌的醬油，使用這牌子已有多年，因已使用習慣，其家族成員發生事情，應不會影響他們使用習慣，大家也應理性看待，誰做錯誰就接受公評或處分，應與家人沒太多關係。

由於昨天有部分媒體烏龍爆料指西螺一家頗具歷史的醬油廠是謝宜容老家，致使該廠官網遭網友灌爆負評，今天虎尾這家醬油廠被證實是謝宜容的親戚後，部分網友負評矛頭開始轉向這家醬油廠。

西螺遭無妄之災的御鼎興醬油廠今天下午發出聲明，御鼎興負責人謝宜澂、謝宜哲共同聲明指出，御鼎興第三代只有謝宜澂和謝宜哲2名男性成員，與謝宜容既無血緣關係、也無任何遠親關係。

他們不認同也嚴厲譴責一切涉及霸凌行為，也為被霸凌者的家屬深感哀悼，他們說，姓名差一個字很可能就毀了一個努力生存60多年的傳統事業，實太荒謬，藉由這次事件相信大家再次理解媒體識讀的重要性。

聲明內提到，針對網路上的不實言論、假新聞、甚至社群轉貼造假圖文已完成蒐證，請社會大眾明辨是非，勿受不實資訊誤導。同時，鄭重呼籲相關媒體與網友立即更正或刪除相關影射與報導，並停止散播不實資訊，必要時不排除採取法律行動，以捍衛自家清白與名譽。

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