防止職場霸凌案重現 劉世芳曝內政部有四大SOP

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經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部長劉世芳。記者林伯東／攝影
內政部長劉世芳。記者林伯東／攝影

勞動部勞發署職場霸凌事件點燃勞工怒火，內政部劉世芳21日透露，已在部務會議上進行職場霸凌防治宣導，並以該事件為鑑，要求各單位主管對下屬多加關心，在工作上給予適時協助，建構出友善職場環境。

劉世芳表示，人事處21日在部務會報上進行職場霸凌防治宣導，宣導內容包括內政部職場霸凌防治規定，含事前防治、事中處理、事後作為及處理作業流程。

劉世芳說，人事處亦提醒各主管人員，工作職場面對不同世代應有不同溝通的方式，未來將規劃辦理世代差異溝通相關課程。

劉世芳指出，已要求各單位主管及所屬機關首長應以近來社會職場霸凌事件為鑑，多加關心下屬，在工作上適時給予協助，鼓勵大家善加運用機關員工協助方案（EAP）資源，共同建構友善職場環境。

下屬 內政部 劉世芳 勞動部 職場 霸凌

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