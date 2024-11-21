勞動部霸凌案延燒 賴士葆指2月就有檢舉信：正式系統找不到疑遭吃案

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉霸凌勞動部同仁，被勞動部記兩大過後免職。賴清德總統、行政院長卓榮泰為霸凌案道歉。國民黨立委賴士葆今說，勞動部今年2月就有檢舉信，但正式系統找不到陳情信，他懷疑遭到吃案。

賴士葆說，公務員之死，總統道歉，閣揆道歉，謝宜容也道歉，她怎麼卻像是提油救火，還請律師發12點聲明，承認自己情緒控管不佳、音量咆哮、過度要求，造成同仁受挫，身心壓力大。謝宜容特別強調的是吳姓公務員之死是因超時工作、人力配置不合理、未獲專業協助、孤立無援，產生挫折，工作壓力大，所以才想不開。

賴士葆批，謝宜容釐清自己的領導管理風格與部屬的死因無關，也就是沒有職場霸凌的事實。謝宜容面對部屬自殺，依然強悍跋扈，看不到悲憫的同理心，自相矛盾的是承認領導統御對同仁造成身心受挫，卻堅稱領導管理風格、行為作法與部屬自殺無關，這樣的切割竟不會覺得邏輯錯亂。

賴士葆表示，謝宜容的律師聲明更是強悍得離譜，通篇盡是指責，包括新聞媒體和社群平台混淆不實的報導傷害謝宜容社會名譽，民眾貼文、流言、攻擊內容扭曲背離真相、誤傳謠言，還有政府便宜行事、朝令夕改、未審先判、未保障當事人的權益等等。道歉之餘，更多的矛頭指向所有的人都有錯。

賴士葆指出，出人命了，是誰給她這麼大的膽識與霸氣，在輿論排山倒海的指責之下，仍是全然無懼地與全民為敵，還振振有詞。員工過勞，承受過於所能承擔的負荷，孤立無援，被逼走上絕路，謝宜容沒有太多愧疚自省，反嗆絕沒有職場霸凌，認為輿論對她的指責不公平。

賴士葆提到，勞動部今年2月就有檢舉信，但現在政風室、人事室和秘書處等正式系統都找不到陳情案，前次長曾經約談謝宜容，卻導致謝宜容去查哪位員工向外告密。很顯然，就是案子被吃掉私了，許銘春前部長稱完全不知情，陳情案未公開更未交給政風，因為檢舉函涉及貪瀆圖利，現在被掀開了，勞動部長何佩珊才說要政風立案調查。

賴士葆認為，現在聽官員在說後悔沒有接住個案，在官官相護的時空環境，必須靠鬧出人命才能換得官員的關注，並喚醒他們的良知，重視基層員工的權益。民進黨高喊「霸凌零容忍」，希望與政府一起營造更合理的工作環境，聽起來太諷刺了，現在監察院長陳菊的人說不認識謝宜容，許銘春說謝宜容在她辦公室工作幾年並無特殊交情，黨國一家，都是綠營自家人包庇縱容，現在裝不熟，太矯情了，大家都向謝宜容丟石頭，謝宜容有萬般的惡，但是更可怕、更可惡的是背後的共犯結構才是元凶。