公務員之死引爆「反霸凌大遊行」？眾人響應 網揪隱憂：沒選舉沒熱度

一名網友近日在PTT以「反霸凌大遊行你會參加嗎？」為題發文表示，他覺得這次北分署公務員疑似霸凌案會延燒得比洪仲丘案和太陽花學運更大，而且台灣廣大的「奴工」，為了生計與家人，曾遭長官辱罵和咆哮，因此原PO想詢問網友，「假如這次是空前的全民大團結，促成反霸凌法律，你會出來參加嗎？」貼文引起一票網友響應會參加，但也有網友擔心遊行熱度會不夠。

網友紛紛表示會參加，「去啊」、「我會」、「走」、「+1」、「一定去」、「一定出席」、「會，參加到底」、「我要參加！我說真的」、「絕對參加」、「我一直在等人組織動員啊，但沒人要做」、「真的有遊行的話，我贊助100份雞排」、「會，還會自備雞蛋」、「全台北中南連署，參加支持+1」、「北中南串聯啦」。

其中有人提到想守護台灣勞權，「去啊，守護台灣勞權」、「贊成遊行，希望讓台灣勞權更加進步」、「會，為了基層公務員，我會去」、「先想辦法讓吹哨者保護法過關再說吧」、「會，這就是基層日常」、「基層勞工、基層公務員，大家沒有不一樣」、「會，這實在太貼近生活了」、「會，大家工作都被主管搞過」、「不然以後老闆根本撿到槍可以開噴」、「會，這次不站出來，以後的霸凌者只會更囂張」。

有網友則對於遊行後的影響不太樂觀，「近期內沒有選舉，燒不起來」、「燒不起來」、「燒得起來再說吧」、「一句話：人家就看你沒」、「結果部門都知道你要去，結果被霸凌更慘」、「想被清算就去啊」、「不會，立意良善的力量不知道在哪埋伏」、「不會，因為沒用」。

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