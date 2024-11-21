北市社會局遭爆主管霸凌咆哮員工 北市府回應了

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聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府。圖／聯合報系資料照
台北市政府。圖／聯合報系資料照

勞動部職場霸凌案延燒，北市社會局今遭爆身障科有嚴重霸凌情況，某股長官應工作壓力大，會大聲咆哮、怒罵同仁，單位主管知情卻放任不處理，導致公務員流動率高，甚至有同仁會在辦公室哭泣甚至「害怕上班」。北市府人事處表示，市府將繼續強化職場霸凌防治措施及相關申訴機制。

人事處指出，市府分別於今年3月及11月共2次修正本府職場霸凌及申訴作業注意事項，率6都之先，刪除原定1年之申訴期限，增訂機關得適時告知申訴人有關被申訴人之受懲處情形；另增訂各機關申訴處理委員會委員至少應有三分之二為外部專家學者，以落實公正、專業。

另外，市府於內部員工網站設有「反映個人權益問題」系統，同仁可尋系統申請並提出案件具體內容及可供協處之資料，由各局處人事單位主動關懷處理。

人事處表示，為因應各項施政重點，市長蔣萬安任內已增給各類重點人力合計748人；同時也積極爭取提高公務人員加給及調高職務列等，以為留才攬才。

人事處指出，市府將持續強化職場霸凌防治措施及相關申訴機制，一、縮短申訴處理期限，由3個月，必要時得延長1個月，修正為1個月期限，不得延長；要求機關在受理申訴起7日內即應開始調查。

二、針對中高階主管巡迴各機關辦理職場霸凌防治、自我情緒管理及員工行為徵兆辨識等相關課程；將情緒管理納入初任及現任主管管理才能發展班課程。

主管 職場 霸凌

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