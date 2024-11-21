公部門霸凌案 立委索資若逾期不給…傳經濟部下令考績吃乙

國營事業傳出疑似霸凌事件，某國營事業的國會聯絡群組傳出若未及時繳交立委索資報告，考績一律打乙，而且是經濟部下的命令。對此，經濟部表示，立委索資時有要求期限，部長是請同仁需依照承諾期限完成資料提供。

部長辦公室強調，部長要求的對象是各單位主管，不是基層同仁，也有說明若同仁有不同困難，請國會組同仁協助與委員溝通延長期限。經濟部希望尊重國會監督，也必然會保障同仁工作權益。

據指出，立委要求提供資料有押日期，通常是一周時間，答應立委提供資料應該在期限內繳交，單位主管對負責同仁的要求是任務完成度，並沒有人身攻擊也沒有謾罵，若立委索取的資料沒有在時間內提供、沒有回報進度，也沒有向立委溝通獲得展延同意，這樣的工作表現在考績上呈現，能算是霸凌嗎？如果立委要的資料逾期未提供，「郭智輝到立法院不就變炮灰？」

根據曝光的群組對話內容，管考會議中，某國營事業12案中有3案逾期，若有未經同意而逾期案件，嗣後只要逾期，沒有理由，公司考績一律打乙，並追究相關人員責任。

不過，據當時現場人員回憶，郭智輝開會對象是主管，不是基層員工，當時郭智輝對主管說，無法如期把資料交給立委辦公室，就要去溝通，請委員多給時間，如果逾期又不溝通，「考績就不能給甲」。

一般公務體系打考績是7成甲、3成乙，通常考績乙是基層輪流拿，考績甲乙等會影響獎金發放。