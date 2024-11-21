勞動部公務員之死延燒 北市議員籲蔣萬安應主動宣示一周內調查

勞動部公務員之死，行政院長卓榮泰要求部會首長一周內全面清查機關內部。國民黨北市議員張斯綱認為，地方政府不能袖手旁觀，應即刻展開全面檢討；民眾黨議員林珍羽說，北市府也有許多疑似霸凌案件，市長蔣萬安應主動宣示，同樣於一周內調查並處理。

張斯綱批，基層員工承受龐大的工作壓力時，若缺乏足夠的訓練與支持，加上高壓的職場文化和不健全的申訴系統，只會讓問題日益惡化；中央事發後回應暴露出基層到高層的橫向溝通斷層和申訴機制的不完善。

他認為，這起事件揭露中央政府機關對基層員工心理健康的漠視，更反映職場文化的長期缺失。中央的檢討承諾固然重要，地方政府也有責任帶頭行動，北市作為首善之都，必須檢視自身的職場環境，確保轄內的所有機關與企業都能建立友善的工作氛圍。

張斯綱呼籲，北市勞動局應即刻全面檢查轄內所有政府機關，包含總統府、行政院及北市府各單位，重點關注人員工時、人力配置及管理制度是否符合規範；另要求市府重新檢視現行的「台北市政府及所屬各機關學校員工職場霸凌防治與申訴作業注意事項」，確保真正落實，再進一步擴大至全市的公私企業。

林珍羽也認為，儘管市府訂有「台北市政府及所屬各機關學校員工職場霸凌防治與申訴作業注意事項」，內容卻荒腔走板，包含規定申訴須實名、提供住址與電話，不可協助他人申訴，甚至申訴若撤回就不得再申訴、調查結案也不可再申訴等，質疑「這樣的申訴機制到底是在保護被害人還是霸凌者？」

她直言，北市府要檢討霸凌防治與處理的制度，並盡快把缺失補起來。同時呼籲，應針對市府各機關單位建立勞動檢查制度，不定時的抽查各機關的工作環境、條件，以及是否存在不合理的規定與文化，也應定時針對市府同仁進行匿名性質的工作問卷調查，全方面的保障市府同仁權益。