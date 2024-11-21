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霸凌案外案？新北勞檢處稽查結果出爐 北分署爆5大缺失最高罰百萬

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霸凌案外案！勞工局勞檢 北分署爆5大缺失

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
勞動部勞動力發展署傳出公務員因遭長官霸凌而輕生，圖為勞動部勞動力發展署所在的行政院新莊聯合辦公大樓南棟。記者胡經周／攝影
勞動部勞動力發展署傳出公務員因遭長官霸凌而輕生，圖為勞動部勞動力發展署所在的行政院新莊聯合辦公大樓南棟。記者胡經周／攝影

勞動部勞發署北分署吳姓公務人員疑遭霸凌後身亡一案全國關注，新北市勞工局也接獲其他人員陳情，今天前往北分署勞檢，查出北分署未辦理職場危害評估、危害預防訓練，也未見完整的執行紀錄，更沒有依自訂程序規定啟動調查，甚至初步發現委外資訊廠商疑有加班費不足情形等，五大缺失。

勞動部勞發署北分署吳姓公務員疑遭霸凌後身亡，新北市勞工局也接獲其他臨時人員檢舉遭遇職場霸凌，新北市勞檢處今天上午前往北分署勞檢。

新北市勞工局表示，北分署雖有訂定「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，但未辦理職場危害評估、危害預防訓練，也未見完整的執行紀錄。

另針對受理的部分申訴案件，亦未依自訂的程序規定啟動調查，勞檢處將依職安法通知限期改善，屆期如未改善，最高可處15萬元罰鍰。

至於針對勞基法工時及加班費部分，未發現北分署有違反勞基法規定，至於該分署委外資訊廠商，初步發現則有加班費給付不足情事，未來違法事實再經確認，最高可處100萬元罰鍰。

加班費 勞檢

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