北市府社會局主管遭控職場霸凌 社會局：已約當事人釐清

勞動部職場霸凌案延燒，北市社會局今遭爆有嚴重霸凌情況，某股長官因工作壓力大，會大聲咆哮、怒罵同仁，單位主管知情卻放任不處理，導致公務員流動率高，甚至有同仁會在辦公室哭泣甚至「害怕上班」。社會局表示，日前接獲案件通報已介入調查，將依當事人意願約妥時間詢問釐清。

據了解，投訴者控訴社會局某科流動率非常大，因長官若對公文或報告內容不滿意、未即時報告或回應時，會有大聲咆哮、怒罵或貶低同仁行為，且單位主管3年來都知情，卻放任狀況惡化，導致同仁在辦公室哭泣、甚至「害怕上班」等，壓迫情況非常嚴重，許多新分發公務員到職未滿3個月即離職，更有人自嘲上班如同「地獄」。

投訴者表示，該主管所轄身心障礙場館高達63間，導致業務量過大情緒經常失控，科室主管不但未給予適當輔導與協助，甚至嫌棄該股員工公文品質不佳，變相形成嚴重共犯結構，造成被霸凌者二度加害及科室內部惡性鬥爭，讓該股員工有長期超時工作、工作壓力大、人力配置不合理、工作產生挫折感、孤立無援等情形。

社會局表示，日前接獲案件通報後，已立即啟動關懷小組程序介入，目前關懷小組成員已依當事人意願，約妥時間詢問溝通，並了解需求，進行後續協助。

社會局表示，局處業務量跨及多個領域，除政策規畫，更有直接個案、機構服務，且需處理高關懷或負面情緒案件，針對有人身安全議題者，並與駐警單位合作維護同仁安全，近日也針對整體業務及人力分配情形討論與研議，也設員工協談室，提供身心情緒支持。