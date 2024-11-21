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衛福部職場霸凌連環爆 邱泰源：必要時成立專案小組調查

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長邱泰源說，若有必要將請衛福部次長負責成立專案小組，以調查相關霸凌爆料案件，並在一周內公布調查結果。記者李青縈／攝影
衛福部長邱泰源說，若有必要將請衛福部次長負責成立專案小組，以調查相關霸凌爆料案件，並在一周內公布調查結果。記者李青縈／攝影

衛福部職場霸凌恐不只一起，立委陳昭姿今天於立法院社福及衛環委員會表示，不只疾管署有霸凌案件，衛福部至少還有3人涉及霸凌，包括衛福部心健司前司長外，衛福部主任秘書劉玉娟，與另位衛福部司長。衛福部長邱泰源說，有必要時會請次長負責專案小組調查，並在一周內完成。

陳昭姿指出，她接到民眾陳情，現任衛福部主任秘書劉玉娟在健保署台北業務組任內曾涉及霸凌；另有網路點名時任心健司司長也涉及霸凌。另外，據她了解，衛福部還有另一名司長也涉及霸凌。

邱泰源說，面對相關霸凌輿論會勇於面對處理，而已被爆料、檢舉案件會在一周內完成調查，有必要時也會請次長負責專案小組釐清事實；若調查屬實會立即處理，但若經調查為虛構，也會檢討並澄清。至於次長人選尚未決定。

邱泰源對於霸凌事件相當慎重，記者觀察，邱泰源今天完成立委質詢後，並接受媒體聯訪，一度離開，但為求慎重，他回頭走向媒體席說明規畫，他強調「絕不容許職場霸凌，調查毋枉毋縱」。

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