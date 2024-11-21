公務員輕生案 朱立倫：勞動部顢頇「政院要果斷處理」

勞動部勞發署北分署一名公務員輕生，外界質疑遭免職的北分署長謝宜容涉職場霸凌。國民黨主席朱立倫今天說，這次事件全國譁然，不分朝野都共同譴責；行政院一定要做果斷的處理，希望行政院長卓榮泰盡快做出最後決定。

朱立倫今天下午出席中華民國工商婦女協會舉辦的捐贈活動，他在受訪時表示，這次事件全國譁然，不分朝野都共同譴責，勞動部作為主管機關，又發生在勞動部本身，且非常的顢頇，還官官相護，事後的處理讓全國都不能接受，這才是關鍵。

朱立倫強調，行政院一定要做果斷的處理，希望行政院長卓榮泰盡快做出最後決定。

現場媒體詢問，如何看待總統賴清德至今尚未出訪，朱立倫說，賴總統長期以來台獨的立場，引起國際一些疑慮，這段時間尤其是就職時的演說，相信民進黨也應該很清楚，國際朋友的反應是如何。

朱立倫認為，現階段可能為了區域的安定，還沒安排相關的出訪；也呼籲賴總統，應該遵守中華民國憲法，以區域安全、兩岸和平為主要的考量，這才是全民之福。

此外，談到今天開打的世界12強棒球賽複賽，台灣不敵委內瑞拉，朱立倫說，好可惜、讓人有點難過，大概是鮪魚蛋餅大家吃得不夠多，22日要吃大麥克加上可樂，擊敗強敵美國隊；23日更是重點，一定要打敗日本隊。