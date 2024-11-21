快訊

霸凌案外案？新北勞檢處稽查結果出爐 北分署爆5大缺失最高罰百萬

恐引爆離職潮？馬斯克「政府瘦身計畫」曝光 強制1周5天進辦公室

「警界教科書」高雄警官罹癌退休僅5個月辭世 高雄氣爆冒險犯難獲模範

聽新聞
0:00 / 0:00

公務員輕生案 朱立倫：勞動部顢頇「政院要果斷處理」

中央社／ 台北21日電
國民黨主席朱立倫。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫。圖／國民黨提供

勞動部勞發署北分署一名公務員輕生，外界質疑遭免職的北分署長謝宜容涉職場霸凌。國民黨主席朱立倫今天說，這次事件全國譁然，不分朝野都共同譴責；行政院一定要做果斷的處理，希望行政院長卓榮泰盡快做出最後決定。

朱立倫今天下午出席中華民國工商婦女協會舉辦的捐贈活動，他在受訪時表示，這次事件全國譁然，不分朝野都共同譴責，勞動部作為主管機關，又發生在勞動部本身，且非常的顢頇，還官官相護，事後的處理讓全國都不能接受，這才是關鍵。

朱立倫強調，行政院一定要做果斷的處理，希望行政院長卓榮泰盡快做出最後決定。

現場媒體詢問，如何看待總統賴清德至今尚未出訪，朱立倫說，賴總統長期以來台獨的立場，引起國際一些疑慮，這段時間尤其是就職時的演說，相信民進黨也應該很清楚，國際朋友的反應是如何。

朱立倫認為，現階段可能為了區域的安定，還沒安排相關的出訪；也呼籲賴總統，應該遵守中華民國憲法，以區域安全、兩岸和平為主要的考量，這才是全民之福。

此外，談到今天開打的世界12強棒球賽複賽，台灣不敵委內瑞拉，朱立倫說，好可惜、讓人有點難過，大概是鮪魚蛋餅大家吃得不夠多，22日要吃大麥克加上可樂，擊敗強敵美國隊；23日更是重點，一定要打敗日本隊。

勞動部 朱立倫 行政院

延伸閱讀

稱朱立倫是精算師 卓榮泰：精算要算財政不要算政治

影／財劃法鬧雙包？ 朱立倫：我只看過一種版本

藍白合讓黃國昌選新竹市長？ 朱立倫駁斥：純屬謠言

新竹市2026藍白合？ 朱立倫：綠希望藍營執政縣市亂

相關新聞

何佩珊已向卓揆口頭請辭 今天請假未出席行政院會　

勞動部勞動力發展署北分署公務員之死案延燒，處置作為遭到批評的勞動部長何佩珊今天缺席行政院會，行政院證實，何佩珊已向行政院...

因菊系而拔擢謝宜容？許銘春否認：沒有這回事！

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署1名39歲公務員日前在辦公室輕生，北分署長謝宜容被質疑長期職場霸凌，昨日被勞動部記2大過免職。外傳一手拔擢謝宜容的勞動部前部長許銘春，今天上午到高雄港口慈濟宮參香後接受媒體訪問，許銘春說，勞動部的報告指稱謝宜容是「目的良善」，但社會大眾都無法接受，「當然我也沒辦法接受」。

職場霸凌者竟是腦袋有問題？精神科醫師剖析心態與成因

勞動部分署長謝宜容職場霸凌風引全國關注。精神科醫師楊聰財指出，霸凌是以故意傷害、控制、或威脅他人為目的的行為，通常涉及力...

北市社會局遭爆主管霸凌咆哮員工 北市府回應了

勞動部職場霸凌案延燒，北市社會局今遭爆身障科有嚴重霸凌情況，某股長官應工作壓力大，會大聲咆哮、怒罵同仁，單位主管知情卻放...

勞動部公務員之死延燒 北市議員籲蔣萬安應主動宣示一周內調查

勞動部公務員之死，行政院長卓榮泰要求部會首長一周內全面清查機關內部。國民黨北市議員張斯綱認為，地方政府不能袖手旁觀，應即...

霸凌案外案！勞工局勞檢 北分署爆5大缺失

勞動部勞發署北分署吳姓公務人員疑遭霸凌後身亡一案全國關注，新北市勞工局也接獲其他人員陳情，今天前往北分署勞檢，查出北分署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。