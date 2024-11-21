【重磅快評】目的不良善切割術 出包就變「菊外人」

霸凌零容忍，勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容變成燙手山芋，只要跟她沾上邊的都沒有好下場，賴清德總統、行政院長卓榮泰都對外道歉、勞動部長何佩珊口頭請辭。藍營質疑謝宜容是監察院長陳菊人馬，「菊系人馬」立刻自清「不包庇、不認識、不知情」，如此目的不良善的「菊外人」切割術，講白了就是「不干我的事」。

一位公務員之死，引爆全民怒火，原本是維護勞權的主責機關，竟變成勞權的加害者；從一開始勞動部積極護航的態度，不禁令人懷疑謝宜容的「後台」真的很硬。何佩珊一開始稱此案「不算情節最重大」、無法直接停職，勞動部調查報告更荒謬，證明謝宜容會對同仁情緒失控，但無法證明當事人遭受長官職場霸凌。直到立委連番砲轟，何佩珊才含淚改口說，「目的良善的用語錯了，我們承認錯誤」。

對於勞動部調查報告，謝宜容卻強勢回嗆3點道歉和12點聲明，強調吳姓公務員之死跟她無關，顯示謝宜容不只是「土皇帝」、「慣老闆」，背後恐怕還有更大尾的「伏地魔」。國民黨立委王鴻薇質疑，謝宜容背後靠山就是陳菊，勞動部次長、調查小組召集人許傳盛過去即是「菊系愛將」，沒有人是「菊外人」；國民黨立委羅智強直言，民進黨執政的惡行惡狀都與陳菊有關，謝宜容是勞動部前部長許銘春愛將，破格將謝升到分署長；許銘春則是菊市府的副市長，為維護許銘春，民進黨人士還傳出被陳菊「嚴重關切」。

眼看風向丕變，卓榮泰、賴清德先後出手，原本保持沉默的綠營同志也紛紛跟進補刀。民進黨湧言會立委黃捷說，勞動部對霸凌輕生案的態度跟處置令人難以接受，何佩珊顢頇至極；民進黨立委王世堅說，謝宜容背景再怎麼硬都還是公僕，她以為來當官是來當皇帝嗎？

外傳號稱「小花媽」的許銘春一手拔擢謝宜容，因為有菊系靠山，謝宜容才敢如此囂張跋扈。許銘春今天出面喊冤說，她平時不會去打聽同仁的私人身家背景，怎麼謝宜容變成菊系，「我也是莫名其妙」；至於勞動部報告指謝宜容是「目的良善」，社會大眾都無法接受，「當然我也沒辦法接受」。菊系愛將陳瓊華也切割表示，陳菊與謝宜容並無私交，相關報導是「編劇霸凌、鍵盤霸凌」。不過，網友紛紛留言灌爆許銘春的粉絲專頁，嗆聲還想選高雄市長嗎？

陳菊歷任勞委會主委、12年高雄市長、總統府秘書長、監察院長，在中央和地方的菊系、花媽勢力早已盤根錯節，菊系人馬施展切割術，一出包就假裝是「菊外人」，只是目的不良善，只想撇清相關責任。陳菊身為百官之首的監察院長、同時也是國家人權委員會主任委員，對於全民關注的勞權、人權議題，她當然責無旁貸，如果一出事就官官相護、相互切割，令人懷疑，這樣的人權會主委究竟是維護人權、還是維護官權？