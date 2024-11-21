快訊

下班帶傘！北北基宜4縣市豪雨特報 恐一路下到晚上

全力支持川普驅逐移民？德州政府主動幫買土地蓋拘留所

12強賽／5局滿壘沒換代打有考量 曾豪駒談失策在委國換投快

【重磅快評】目的不良善切割術 出包就變「菊外人」

聯合報／ 主筆室
勞動部勞發署前分署長謝宜容被疑是陳菊人馬，「菊系人馬」自清不包庇、不認識、不知情。圖／聯合報系資料照片
勞動部勞發署前分署長謝宜容被疑是陳菊人馬，「菊系人馬」自清不包庇、不認識、不知情。圖／聯合報系資料照片

霸凌零容忍，勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容變成燙手山芋，只要跟她沾上邊的都沒有好下場，賴清德總統、行政院長卓榮泰都對外道歉、勞動部長何佩珊口頭請辭。藍營質疑謝宜容是監察院長陳菊人馬，「菊系人馬」立刻自清「不包庇、不認識、不知情」，如此目的不良善的「菊外人」切割術，講白了就是「不干我的事」。

一位公務員之死，引爆全民怒火，原本是維護勞權的主責機關，竟變成勞權的加害者；從一開始勞動部積極護航的態度，不禁令人懷疑謝宜容的「後台」真的很硬。何佩珊一開始稱此案「不算情節最重大」、無法直接停職，勞動部調查報告更荒謬，證明謝宜容會對同仁情緒失控，但無法證明當事人遭受長官職場霸凌。直到立委連番砲轟，何佩珊才含淚改口說，「目的良善的用語錯了，我們承認錯誤」。

對於勞動部調查報告，謝宜容卻強勢回嗆3點道歉和12點聲明，強調吳姓公務員之死跟她無關，顯示謝宜容不只是「土皇帝」、「慣老闆」，背後恐怕還有更大尾的「伏地魔」。國民黨立委王鴻薇質疑，謝宜容背後靠山就是陳菊，勞動部次長、調查小組召集人許傳盛過去即是「菊系愛將」，沒有人是「菊外人」；國民黨立委羅智強直言，民進黨執政的惡行惡狀都與陳菊有關，謝宜容是勞動部前部長許銘春愛將，破格將謝升到分署長；許銘春則是菊市府的副市長，為維護許銘春，民進黨人士還傳出被陳菊「嚴重關切」。

眼看風向丕變，卓榮泰、賴清德先後出手，原本保持沉默的綠營同志也紛紛跟進補刀。民進黨湧言會立委黃捷說，勞動部對霸凌輕生案的態度跟處置令人難以接受，何佩珊顢頇至極；民進黨立委王世堅說，謝宜容背景再怎麼硬都還是公僕，她以為來當官是來當皇帝嗎？

外傳號稱「小花媽」的許銘春一手拔擢謝宜容，因為有菊系靠山，謝宜容才敢如此囂張跋扈。許銘春今天出面喊冤說，她平時不會去打聽同仁的私人身家背景，怎麼謝宜容變成菊系，「我也是莫名其妙」；至於勞動部報告指謝宜容是「目的良善」，社會大眾都無法接受，「當然我也沒辦法接受」。菊系愛將陳瓊華也切割表示，陳菊與謝宜容並無私交，相關報導是「編劇霸凌、鍵盤霸凌」。不過，網友紛紛留言灌爆許銘春的粉絲專頁，嗆聲還想選高雄市長嗎？

陳菊歷任勞委會主委、12年高雄市長、總統府秘書長、監察院長，在中央和地方的菊系、花媽勢力早已盤根錯節，菊系人馬施展切割術，一出包就假裝是「菊外人」，只是目的不良善，只想撇清相關責任。陳菊身為百官之首的監察院長、同時也是國家人權委員會主任委員，對於全民關注的勞權、人權議題，她當然責無旁貸，如果一出事就官官相護、相互切割，令人懷疑，這樣的人權會主委究竟是維護人權、還是維護官權？

勞動部 謝宜容 陳菊

延伸閱讀

王安邦曾約談謝宜容 許銘春：當時若有呈報定送調查

影／勞動部霸凌事件延燒 許銘春：未能即時掌握情況深感遺憾

未立刻准何佩珊請辭 李彥秀：卓榮泰錯失「關鍵時機」

霸凌事件延燒 許銘春遭網友嗆：還想選高雄市長

相關新聞

何佩珊已向卓揆口頭請辭 今天請假未出席行政院會　

勞動部勞動力發展署北分署公務員之死案延燒，處置作為遭到批評的勞動部長何佩珊今天缺席行政院會，行政院證實，何佩珊已向行政院...

衛福部霸凌案連爆 立委曝3司長涉嫌、有一名屬社政領域

衛福部疾管署爆出整備組長霸凌下屬一案。今天又傳出，有網友點名去年時任衛福部心健司司長也涉霸凌，該司長現已轉任健保署要職，...

因菊系而拔擢謝宜容？許銘春否認：沒有這回事！

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署1名39歲公務員日前在辦公室輕生，北分署長謝宜容被質疑長期職場霸凌，昨日被勞動部記2大過免職。外傳一手拔擢謝宜容的勞動部前部長許銘春，今天上午到高雄港口慈濟宮參香後接受媒體訪問，許銘春說，勞動部的報告指稱謝宜容是「目的良善」，但社會大眾都無法接受，「當然我也沒辦法接受」。

鍾小平告發謝宜容過失致死、調查小組瀆職 勞動部3點澄清

勞動部勞動力發展署北分署霸凌案延燒至今，戰場四起。北市議員鍾小平今到北檢告發按鈴告發北分署署長謝宜容過失致死，另加碼告發...

【重磅快評】目的不良善切割術 出包就變「菊外人」

霸凌零容忍，勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容變成燙手山芋，只要跟她沾上邊的都沒有好下場，賴清德總統、行政院長卓榮泰都對外...

網友肉搜謝宜容後台…不是西螺醬油公司啦！地方人士稱是雲林這一家

勞動部分署長謝宜容職場霸凌風波愈演愈烈，謝被指控「後台夠硬！」作風才如此強硬，昨天傳出謝宜容是出身雲林縣傳產業家族，引來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。