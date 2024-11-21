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網友肉搜謝宜容後台…不是西螺醬油公司啦！地方人士稱是雲林這一家

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
謝宜容的娘家被證實是雲林縣虎厤地區一家知名老牌醬油廠，廠方今天低調不多做回應。圖／民眾提供
謝宜容的娘家被證實是雲林縣虎厤地區一家知名老牌醬油廠，廠方今天低調不多做回應。圖／民眾提供

勞動部分署長謝宜容職場霸凌風波愈演愈烈，謝被指控「後台夠硬！」作風才如此強硬，昨天傳出謝宜容是出身雲林縣傳產業家族，引來網友肉搜，昨天傳出是西螺鎮一家醬油業者，致這家業者官網被灌爆。

西螺這家被烏龍爆料的醬油公司姓謝，且其後代家人的名字也都有「謝宜X」，致引起外界連想，盡管這家公司但一再否認，強調與謝宜容毫無關係，但網友仍不放過，部分媒體也一再追逐求證。

該醬油公司遭無妄之災，深感無奈，為證明與謝宜容無關，今天還出示戶政資料澄清，強調與謝宜容並沒有任何關係。

今天下午傳出先前媒體所報導的雲林傳產業，證實並非西螺這家醬油公司，經查證外傳的「雲林傳產」，是位在虎尾地區的一家有近百年歷史的老牌知名醬油廠，這家醬油廠也姓謝，經地方人士證實謝宜容確為這家醬油廠的家族成員。

廠方今天不願多說，只低調表示，和謝宜容雖是親戚關係，但整起事件與公司及家族並無關聯，況且謝北上多年，對謝的工作情況及相關事情並不清楚，廠方不便再做其他回應。

位於虎尾地區一家知名老牌醬油廠經證實才是謝容宜的家族所有。圖／翻攝自勞動部北基宜花金馬分署官網
位於虎尾地區一家知名老牌醬油廠經證實才是謝容宜的家族所有。圖／翻攝自勞動部北基宜花金馬分署官網

謝宜容 雲林

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