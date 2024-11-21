政院證實何佩珊已口頭請辭 21日請假未出席行政院會　

勞動部霸凌事件延燒，行政院發言人李慧芝21日證實，勞動部長何佩珊21日已向行政院長卓榮泰口頭請辭，且21日也請假並未出席行政院會。不過卓榮泰已下達指令各部會一周內完成調查報告。

李慧芝指出，20日何佩珊人都在立法院，卓榮泰也非常繁忙，因為何佩珊21日請假未出席行政院會，因此到21日為止，兩人並沒有見面，但確實有口頭請辭。

針對何佩珊的去留要待調查結果出來，是指勞動部內部調查還是檢調調查？李慧芝說，檢調歸檢調，目前何佩珊手上的任務還沒完成、部內責任追究也還沒完成，這部分都要何持續作業，去留之後再討論。

卓榮泰也提出3項指示：第一，請首長自我要求、以身作則，希望如何被對待，就要如何對待別人；第二，對霸凌事件必須調查、檢討，且杜絕再犯；第三，則是要強化機制保護機關人員，這些是請求也是命令，機關必須內部自我檢討。

卓榮泰重申，20日已要求各部會盤查機關職場霸凌防制辦法，在機關建立有效安全的防範機制，讓受到類似待遇人員可以勇敢申訴，而近日霸凌事件的後續調查，也須一周內完成，若確認屬實就依法處理，若無則應確認內部機制是否完善。

另對國立海洋科技博物館長陳素芬日前遭控職場言語霸凌案，教育部次長葉丙成說明，海科館爆出館務疏失、疑似職場霸凌等事件，教育部相當重視，10月底已委託外部委員組成調查小組展開行政調查，確保公正客觀，現已完成初步調查報告，針對尚有疑義的部分，會再聯絡關係人進一步釐清，預計11月27日完成，屆時會向外界說明調查結果。