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衛福部霸凌案連爆 立委曝3司長涉嫌、有一名屬社政領域

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法委員加碼爆料，除疾管署組長外，衛福部還有至少3人涉霸凌，除前述前任心健司長外，衛福部主任秘書劉玉娟，與另一位衛福部司長。據悉，該名司長是在衛福部社政體系任職。 圖／聯合報系資料照片
立法委員加碼爆料，除疾管署組長外，衛福部還有至少3人涉霸凌，除前述前任心健司長外，衛福部主任秘書劉玉娟，與另一位衛福部司長。據悉，該名司長是在衛福部社政體系任職。 圖／聯合報系資料照片

衛福部疾管署爆出整備組長霸凌下屬一案。今天又傳出，有網友點名去年時任衛福部心健司司長也涉霸凌，該司長現已轉任健保署要職，健保署長石崇良說，會了解署內有無申訴案件，並等待部長邱泰源指示。立法委員陳昭姿再指出，除疾管署組長外，還有至少3人涉霸凌，除前述前任心健司長外，衛福部主任秘書劉玉娟，與另一位衛福部司長。據了解，該名司長於社政體系任職。

石崇良說，外界所稱事件，並非發生於該名疑似涉案官員在健保署任期內，因此無從調查，不過，健保署有關霸凌事件申訴由人事室負責，他會再了解，近期是否接獲申訴案件，並對外公布，目前立委已將陳情內容交付邱泰源部長，健保署將靜待部長指示，決定下一步行動。

陳昭姿與石崇良今天同台出席台灣生命之窗慈善協會感謝宴。陳昭姿表示，辦公室接到民眾直接陳情，劉玉娟在健保署台北業務組任內，就曾涉及霸凌，她在衛福部高層任職的友人則向她透露，衛福部還有更多人涉案，她已把所有資料交給邱泰源部長，要求盡快調查。另有立法委員也已掌握衛福部另一人涉及霸凌事件。

前述接獲陳情的立委辦公室人員指出，有民眾傳訊息表示，衛福部某司長涉嫌霸凌，導致該司轉調、退休人數超過10人，該司長甚至會卡住下屬轉調機會，但因昨天傍晚才接到陳情，加上近期有關衛福部霸凌陳情雪片般湧入，相關事證還在確認中，不便透露案情細節，不過，透露該司長任職單位屬於社政領域。

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