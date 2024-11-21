海科館也被爆館長霸凌 教育部：高度重視、持續調查中
國立海洋科技博物館館長陳素芬一個月前被爆疑似管理不當並涉職場霸凌及採購程序爭議等事件，教育部今表示，上月已派員調查，現也成立調查小組，新增事證並移交採購稽核小組持續調查中。
海科館位在基隆市，該館館長陳素芬被員工指控言語霸凌，長期用高分貝咆哮的方式交辦工作事項，當時陳素芬對外回應表示，是求好心切，將會自我檢討。
教育部表示，對此事高度重視，10月30日已派員前往海科館進行人事管理、利益衝突及採購程序之初步的行政調查，而針對新增的相關事證，將移交採購稽核小組持續調查。
教育部表示，為釐清陳館長是否涉及管理不當及職場霸凌，已成立調查小組，並遴聘三位具心理學、法學及社會心理專業的外部專家參與調查程序。調查期間，陳館長已先行請假，由副館長代理其職務，以確保調查工作不受影響。
海科館員工方面，教育部指出已透過海科館人事室向海科館全體員工宣導職場霸凌防治及申訴規定，以確保員工知悉相關權益保障。
教育部指出，職場霸凌防治是機關管理的重要責任，該部將秉持公正客觀的態度，妥善處理本案，並致力於提供所有員工一個安全、健康的工作環境。
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