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林淑芬：放任次長包庇謝宜容 何佩珊渾然不知問題在哪

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委林淑芬。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林淑芬。圖／聯合報系資料照片

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容霸凌同仁，遭批官官相護。民進黨立委林淑芬今天表示，勞動部次長許傳盛跟謝宜容私交非常好，因為調查報告錯誤，讓謝宜容有支撐，許傳盛已經不適任次長。至於勞動部長何佩珊是否應請辭，林淑芬認為由上面的人決定。

林淑芬指出，謝宜容態度強硬、不謙卑，可以看出心性驕傲，尤其是勞動部行政調查報告給予支撐，導致員工工時過長、壓力過大，勞動部行政調查報告卻認為是管理不當，讓謝宜容更大膽規避責任。

林淑芬說，行政調查召集人許傳盛跟謝宜容私交非常好，許傳盛還說要還給謝宜容清白，顯示有預設立場，才會寫出謝宜容立意良善的調查報告內容，明顯是包庇，很遺憾看不到謝宜容謙卑的態度，反而強勢透過律師發聲明稿，沒有覺得自己有問題。

林淑芬表示，許傳盛跟謝宜容私交好，從行政調查報告都沒有迴避，立場偏頗，許傳盛已經不適任次長。至於何佩珊是否該負行政責任，林淑芬認為，如果放任次長做出包庇行政報告，自己還渾然不知問題在哪裡，但何佩珊去留由上面的人決定。

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