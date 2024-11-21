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勞動部霸凌事件 全教總籲開放公務人員組工會

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總召開記者會呼籲政府嚴肅面對、徹底檢討勞動部職場霸凌問題，以具體作為保障公部門員工權益。圖左至右為立委陳昭姿、全教總理事長侯俊良、立委劉建國。記者李芯／攝影
全教總召開記者會呼籲政府嚴肅面對、徹底檢討勞動部職場霸凌問題，以具體作為保障公部門員工權益。圖左至右為立委陳昭姿、全教總理事長侯俊良、立委劉建國。記者李芯／攝影

勞動部發生疑職權霸凌導致員工輕生的不幸事件，全教總今日召開記者會表示，恐怕還有更多人受到職場霸凌卻投訴無門，或是懷疑申訴管道是否安全，呼籲開放公務人員組織工會。立委也指出，公務人員在封閉的組織文化之下，還無法組織工會，難保障其勞動權。

全教總理事長侯俊良表示，保障勞工的勞動部竟發生嚴重的職權霸凌，調查報告還指，員工確實承受工作壓力，但無法證明是被霸凌。除了顯示制度殺人，更是官官相護，此事只是冰山一角，還有更多人受到職場霸凌卻投訴無門，甚至被整肅。呼籲開放公務人員組織工會，保障勞工結社權、爭議權、集體交涉權。

侯俊良表示，過往教師組工會以後，很多老師遇到問題能直接向工會反映，有安全的發聲管道，公務員至今受到職場霸凌仍不知道要向誰申訴，也懷疑申訴管道安不安全。

民眾黨立委陳昭姿說，應保護勞工權益的勞動部竟成為壓迫員工的現場，此事不只是個人生命的逝去，更是對體制的重大警訊。現行基層公務人員沒辦法組織工會，在封閉的組織文化及不對等的權力關係之下無法發聲，難保障其勞動權。

國民黨立委涂權吉指出，勞動力發展署的主要工作是職業訓練及就業服務，謝宜容在勞動部15年從未負責相關業務，但因和勞動部前部長許銘春、勞發署長蔡孟良關係匪淺，遭破格任用。結果到了第一線才發現能力不符，無法指揮這些經高普考任用的專業同仁，再加上個人情緒，演變成職場霸凌事件，在其短短18個月的任期中，分署有八成員工選擇退離職。

民進黨立委劉建國表示，如果連公部門都經常發生職場霸凌，發生後的處理又緩不濟急，調查報告還令人費解，那台灣其他地方的勞動環境又會變成怎樣？他也提醒，疾管署現爆出霸凌事件，副署長羅一鈞卻說會在兩個月內調查，呼籲應在一個禮拜內調查清楚。

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