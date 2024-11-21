政府部門內霸凌連環爆 王鴻薇：抓出所有土皇帝

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉霸凌勞動部同仁，被勞動部記兩大過後免職。賴清德總統、行政院長卓榮泰為霸凌案道歉。國民黨立委王鴻薇表示，她會抓出所有土皇帝，讓霸凌憾事悲劇不再發生。

在勞動部傳出霸凌案的同時，疾管署亦有疑似職場霸凌情事，疑涉霸凌的主管飆罵同仁的音檔流出。日前也傳財政部保險發展中心，一位工讀生遭受霸凌而發生憾事。

王鴻薇說，勞動部公務員之死引發部長請辭，院長和總統道歉，看起來政府高層願意痛定思痛，但果真如此嗎？還是這只是政治危機處理而 已。

王鴻薇指出，本周財政部保險發展中心無預警發布新任董事長，除了大家一陣錯愕，可能很多人都忘了，之前董事長的下台就是源自於保發中心對一位工讀生的霸凌而導致這位弱勢工讀生墜樓身亡。而這還只是8月底的事情，如果那時候政府能夠一樣的重視，如果當時政府高層為工讀生震怒或道歉，或許今天就不會再出現因霸凌的公務員之死。

王鴻薇強調，從昨天起又陸續傳出很多公務機關中的土皇帝。或許這次事件又再掀起如#MeToo事件的風起雲湧，這並不是壞事，抓出所有的土皇帝，讓霸凌憾事悲劇不再發生。

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