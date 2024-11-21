王安邦曾約談謝宜容 許銘春：當時若有呈報定送調查

針對勞發署公務員輕生案，前勞動部長許銘春今天受訪表示，若當時前勞動部次長王安邦在約談勞發署北分署長謝宜容後有向上呈報，她一定移送政風調查。她也澄清，未介入謝宜容升遷。

許銘春今天接受媒體聯訪表示，謝宜容是公務人員、是文官，她當時在部長室，需要文官協助處理公文事宜，而謝宜容借調到部長室約2年，表現都很正常；後來勞發署長蔡孟良提出一波調動，就有提到謝宜容，而她就是尊重署長考量。

許銘春說，勞發署人事問題，一般會尊重署長考量，現在媒體說自己拔擢謝宜容，「沒有這回事，當時的人事任用，就是尊重署長」；她並表示，王安邦約談謝宜容的事，她也是看到媒體報導才知道，王安邦約談後應要往上呈報，但卻沒有。

許銘春表示，牽涉到職場霸凌，一定是零容忍，如果當時此事有往上呈報，她一定送政風調查，但這件事沒有往上呈報；至於王安邦是否因此事離職，她認為王安邦到9月才離開勞動部，2月約談到9月，時間未免太長，這種連結有問題。

許銘春強調，自己對謝宜容的升遷沒有任何介入，是尊重署長考量。而王安邦約談後沒有往上呈報，如果她知道此事一定移送政風，很遺憾因為沒有呈報，錯失處理機會；她為當時未能及時知道謝宜容的狀況處理，表達歉意及遺憾。

提到謝宜容，許銘春說，謝宜容在部長室沒有異常，但後來看到網路上錄音檔，也認為這樣的領導方式會讓人產生霸凌感受，很不應該；她並強調自己待人處世並非如此，也期待從部長室出去的人應是個溫暖的首長，很遺憾發生此事。

許銘春還說，媒體報導謝宜容是菊系，「我覺得莫名其妙，這真的太無限上綱了」；對於勞動部調查報告曾提到「目的良善」，她也表示對這樣的用詞無法接受。

許銘春正在爭取民進黨提名參選高雄市長，被問及對初選影響，許銘春說，參選一定要面對各種挑戰，她平常心以對，但此事最重要的是真相為何，以及如何預防職場霸凌發生，還給公私部門所有辛苦勞工一個友善、零霸凌工作環境。

行政院新莊聯合辦公大樓的勞發署北分署4日被發現有人員陳屍辦公室，經了解是勞發署公務人員輕生，疑因受分署長謝宜容職場霸凌所致，引發朝野關注。

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