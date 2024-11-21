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海科館長陳素芬被控霸凌循私、追殺吹哨者 館方回應了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國立海科館長陳素芬先前被控霸凌員工，國民黨今天質疑館方未提出調查報告，反而在追殺吹哨者。聯合報系資料照片、記者游明煌翻攝
國立海科館長陳素芬先前被控霸凌員工，國民黨今天質疑館方未提出調查報告，反而在追殺吹哨者。聯合報系資料照片、記者游明煌翻攝

國民黨今天揭露國立海洋科技博物館內部會議紀錄，指館長陳素芬被控霸凌員工後，反要調查「造謠、抹黑、不實指控」情形，形同追殺吹哨者。陳素芬的兒子任職公司取得海科館標案，外界也有所質疑。

陳素芬和主持海科館內部會議的副館長林青海未接電話，尚未回應國民黨的質疑。陳素芬先前回應此事時，指她因求好心切，口吻稍嚴厲，對同仁致歉並會有所調整。標案部分，館方說，採購案件相關流程，均依政府採購法辦理公開招標，評選及評審會議程序，也依循採購法規辦理。

勞動部勞動發展署北分署吳姓員工凌輕生，外界關注公務體系霸凌問題。在此之前，海科館陳素芬先前也被指控經常高分貝音量飆罵部屬、不同意同仁排休假，教育部10月初接獲陳情後，仍在調查中。

國民黨智庫副執行長凌濤、副發言人康晉瑜和台北市議員柳采葳，今天上午在中央黨部舉行記者會，指陳素芬被控霸凌員工後，林青海11月15日主持的輿情會議紀錄中，有「請兼辦政風針對造謠、抹黑、不實指控之情形調查並彙製報告，並請秘書室詢問法律顧問本館得以因應之方式及主張，以維護本館權益」，質疑館方在追殺吹哨者。

凌濤指出，海科館「的受害」一度與家屬失聯，但事後沒有調查報告、無人負擔，難道要再失去一條寶貴的人命，才要動作嗎？康晉瑜說，行政院長卓榮泰呼籲各部會一周內完成調查，就看海科館的報告時候要交，到底誰要負責。

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凌濤 勞動部 海科館 霸凌

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