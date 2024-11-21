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影／勞動部霸凌事件延燒 藍委要求徹底重新調查

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導

國民黨立院黨團上午舉行「霸凌輕生 人命關天 分署長神隱 沒人負責? 」記者會，質疑勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署長謝宜容仍神隱。國民黨團書記長林思銘指出，昨天總統、院長都為此事對外致歉，勞動部長何佩珊更提出請辭，謝宜容還對媒體表示沒有要辭職，如同外界所說後台非常硬。

國民黨立委洪孟楷指出，勞動部調查報告變成謝宜容開脫的工具，簡直上下交相賊，調查報告中指出謝宜容行為跟同仁輕生沒有直接關係，結果在謝宜容直接在昨晚發出的聲明中引用，他要求勞動部徹底重新調查。洪孟楷還要求舉辦聽證調查會，希望朝野黨團都一起來讓事實真相更明確，行政部門擺爛不查就讓立法院來查；他也說明，在國會改革修法前，立法院本來就有聽證權力。

國民黨立院黨團上午舉行「霸凌輕生 人命關天 分署長神隱 沒人負責? 」記者會，質疑勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署長謝宜容仍神隱。國民黨立委洪孟楷指出，勞動部調查報告變成謝宜容開脫的工具，簡直上下交相賊，要求勞動部徹底重新調查。記者林伯東／攝影
國民黨立院黨團上午舉行「霸凌輕生 人命關天 分署長神隱 沒人負責? 」記者會，質疑勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署長謝宜容仍神隱。國民黨立委洪孟楷指出，勞動部調查報告變成謝宜容開脫的工具，簡直上下交相賊，要求勞動部徹底重新調查。記者林伯東／攝影
國民黨立院黨團上午舉行「霸凌輕生 人命關天 分署長神隱 沒人負責? 」記者會，質疑勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署長謝宜容仍神隱。國民黨團書記長林思銘（左二）、立委洪孟楷（左至右）、張嘉郡、牛煦庭、陳菁徽出席。記者林伯東／攝影
國民黨立院黨團上午舉行「霸凌輕生 人命關天 分署長神隱 沒人負責? 」記者會，質疑勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署長謝宜容仍神隱。國民黨團書記長林思銘（左二）、立委洪孟楷（左至右）、張嘉郡、牛煦庭、陳菁徽出席。記者林伯東／攝影

何佩珊 勞動部 國民黨 林思銘 洪孟楷 謝宜容 霸凌

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