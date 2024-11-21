勞動部北分署公務員之死 綠委：錯失防止悲劇的機會

勞動部勞發署北分署吳姓公務人員疑遭霸凌後身亡一案全國關注，調查報告更引發眾怒。民進黨立委李坤城今天受訪表示，勞動部2月接獲陳情，未妥善處理，錯失防止悲劇發生第一步，後續調查報告更是提油救火再度錯失止血機會；立委蘇巧慧則認為，接下來監院介入調查、檢調偵辦後，盡快向外界交代，行政單位也須引以為戒。

「這件悲劇是可以阻止的」李坤城指出，早在今年2月勞動部就接獲檢舉，北分署為何會有這麼多人離職，應該早就要展開調查，並審慎處理，第一步已先錯失阻止悲劇的機會。

李坤城說，公務人員之死至關重大，勞動部事發後檢討報告，卻又沒把重點寫出來，寫的是工作量太大、產生挫折感，把事情與分署長切割，又寫管教方式是「立意良善」，根本是提油救火，讓整起事件愈燒愈大。

李坤城說，勞動部第一時間應該直接將分署長停職，由監院或是檢調介入調查，卻只有調職，直到輿論延燒，才改回停職，再度錯失止血機會。雖然事件起因是在勞動部長何佩珊上任之前，但身為首長，有責任向全民交代清楚。

民進黨立委蘇巧慧則說，這起職場霸凌造成的悲劇全民關注，賴總統、卓院長也向國人致歉，承諾用最快的速度，最嚴厲的態度面對相關案件。考績會雖然已將分署長免職，但勞動部調查效率和調查內容都無法令人民接受，希望接下來監院介入調查、檢調偵辦後，盡快向外界交代，行政單位也必須引以為戒，遏止類似事件再度發生。