時力踢館勞動部掛黑布 民眾扮「恐龍」站崗要謝宜容出來道歉

勞動部勞動力發展署北分署霸凌爭議，一把火越燒越大。時代力量黨主席王婉諭、東吳大學法律系教授胡博硯、台灣基進黨主席王興煥等今早到勞動部前召開記者會，並在勞動部大門前掛上「反霸凌、要真相」黑色布條，希望以行動控訴黑暗的勞動布。而今早也有民眾自發性扮成「恐龍」在勞動部前站崗，要求北分署長謝宜容出面道歉。

王婉瑜說，勞動部長何佩珊昨天拿著邏輯不通的調查報告在立院接受質詢，後來行政院長卓榮泰、總統賴清德接連出來道歉，然後是晚上勞動部考績會的懲處。她看到的是一個失能的勞動部，從4日事發後，勞動部沒有反省，甚至迴避、怠惰，直到輿論上升才做出一份荒腔走板的調查報告，最後再一個髮夾彎，用強烈的手段做政治處理。反而沒有進一步釐清真相，更加撲朔迷離，也可以看出勞動部的處理方式，完全是政治處理，沒有依法行政。

王婉諭認為，雖然何佩珊允諾重啟調查，勞動部早就沒有調查能力，也沒有繼續讓勞動部自己查自己的道理，呼籲組成院層級的調查小組，並納入外部專業人士調查，且應擴大調查對象與範圍，不僅限於謝宜容，還應包括何佩珊、政務次長許傳盛、發展署署長蔡孟良等相關高層，全面檢視霸凌事件的包庇與失職問題，也應納入利害關係人參與，並約詢過去兩年離退的北分署夥伴，把長達數年的霸凌事件，完整揭露出來，才能徹底改善勞動部病態的職場文化。

王婉諭也指出，目前職場霸凌防治有關的法律只有職安法，但只有「職場不法侵害」的「預防」，就算發生霸凌案，勞動檢查也只能檢查「預防措施」，無法針對霸凌行為介入調查，做出處分，只能交給司法機關處理。呼籲作為職安法、勞動安全主管機關的勞動部，對霸凌事件的最好反省，就是建立各級政府職場反霸凌的調查、審議機制。

胡博硯批評，行政調查是困難的事，因為可能面臨內部不願意講的困境，但如果勞動部把程序嚴謹化、公開化就可取信於民，加上勞動部調查結果跟理由多變，讓大眾無法信服，對於謝宜容的懲處也屢次變更，忽略法律程序，勞動部自己都不依照法律規定來做，如何讓其他相信勞動部是會主持公道的機關，呼籲應擴大調查範圍、找出前因後果，追求真相才是全國民眾想要的。