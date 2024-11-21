「不知為什麼人生變這樣」再爆公務員職場霸凌 網揭親人慘況：噁心文化

一名女網友近日在社交平台透露她身為公務員的弟弟幾周前傳的訊息，「姊，我覺得好累，好像再也快樂不起來，我不知道為什麼我的人生會變成這樣」，原PO指出，她弟弟會被主管莫名地謾罵、被前輩霸凌，也承受永遠無法完成的的工作。原PO更澄清公務員絕非夢幻職業，年輕公務員的待遇實則慘不忍睹，原PO也盼望這樣的公務員職場文化能被根除。

原PO在社交平台Threads上發文表示，近日看到北分署公務員輕生案的新聞，全身顫抖，因為她身為公務員的弟弟先前才傳給她透露疲憊與不快樂的求救訊息，讓原PO慶幸弟弟還活著，但另一方面也對公務體系的職場霸凌氛圍感到不滿。

原PO指出，弟弟要承受主管莫名的情緒謾罵、前輩的無聊玩笑和霸凌，上司和前輩將最忙最累的工作都交給他，讓他工作都做不完，原PO更補充，弟弟在忙碌時還會被踢椅子，或者遭受各種戲弄。

原PO也駁道，公務員不是夢幻職業，因為所有福利只有快退休者能夠享有，年輕公務員的待遇可以說「慘不忍睹」，因為他們若有所不滿提出抗議，考績就可能被威脅，也會影響休假。文末原PO呼籲，「我真心希望吳姓公務員用生命敲響的警訊，能夠讓社會正視整個體系的腐敗，徹底根除噁心的公務員職場文化」。

有曾經或目前為公務員的網友分享工作遭遇，「曾聘雇短暫踏進去一級公務部門，一下就感受到裡面的人事物都比外面私企還糟，公務人員做事的風格、整個局處人員相處的氣氛，老鳥不願教又會口出惡言，完全負能量的場合，不是能待的地方，好險一下子就逃離了，也好險這不是自己苦讀考上的工作」、「我完全理解妳弟弟的感受，因為我自己也曾經在公職工作，一開始我只是感到情緒焦慮，但隨著時間的推移，我無法提起勁去做任何事。至於職場霸凌的問題，我自己也曾經深刻體會到，內部調查和保護機制讓這些問題變得更加複雜，很多時候都無法得到公正的處理」、「我也曾經是受害者，到現在都心有餘悸」、「公務員不好當，除了能者過勞，很多壓力也來自於民眾的謾罵，一言不合就嗆薪水是納稅人付的（公務員也不是免稅好嗎）以及常常被說公務員很爽⋯⋯到底為誰辛苦為誰忙」。

有人則認為所有場域的霸凌都該被重視，「不只是公務員體系，所有的職場霸凌都該被重視」、「希望所有職場上的人們，甚至不是只有職場，而是生活中在各個場域遇到的霸凌議題，大家都要關注」。

也有網友關心起原PO弟弟的心理狀態，提供建議，「如果弟弟願意，我強烈建議他尋求專業的心理支持。找到合適的心理師進行諮商，希望他能夠早日找到適合的幫助，讓自己的情緒得到穩定」、「要常常關心他，好好陪伴他，如果有時間安排心理諮商，在惡劣的職場環境生存，親友的陪伴支持是最重要的，要好好接住他」、「趕快安排諮商、學習課題分離，不要等」、「他在求救，快打開接住他的安全網，先接住，一切再慢慢來」、「鼓勵你弟請長假休息，順便找缺調離，看來你弟是個責任感很重的人」。

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