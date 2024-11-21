公務員之死 新北檢剪報分瀆職等「他」字案調查
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓公務員輕生，外界目前將矛頭全部指向分署長謝宜容疑因職場霸凌導致憾事發生。新北地檢署上午因媒體熱議，已主動剪報分案，案由暫列為瀆職等的「他」字案。
據了解，目前吳姓公務員輕生，共有兩案在新北檢手上，分別是警方報請相驗的「相」案，以及今天分案的瀆職等的他「案」。檢察官就「相」案會釐清是否有他殺或外力導致，造成可能的刑事犯罪。
至於「他」案，案由暫列為瀆職「等」，代表檢方目前並未認定謝宜容涉嫌瀆職，而是不做任何預設立場，全案究竟事涉那些犯罪？將待檢察官全面性了解、調查後，釐清過程中任何可能的刑事犯罪加以追查。
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