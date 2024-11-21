快訊

台中藍委輪番洩漏盧秀燕未來藍圖 有條件不選黨主席？

何佩珊已向卓揆口頭請辭 今天請假未出席行政院會

12強賽／投手戰！委內瑞拉2分砲定勝負 中華隊遭完封複賽敗局開場

聽新聞
0:00 / 0:00

何佩珊已向卓揆口頭請辭 今天請假未出席行政院會　

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
勞動部勞動力發展署公務員輕生案，勞動部長何佩珊（圖）20日在立法院備詢時數度落淚，表示自己不適任，已向行政院長卓榮泰口頭請辭。記者林俊良／攝影
勞動部勞動力發展署公務員輕生案，勞動部長何佩珊（圖）20日在立法院備詢時數度落淚，表示自己不適任，已向行政院長卓榮泰口頭請辭。記者林俊良／攝影

勞動部勞動力發展署北分署公務員之死案延燒，處置作為遭到批評的勞動部長何佩珊今天缺席行政院會，行政院證實，何佩珊已向行政院長卓榮泰口頭請辭，但卓閣揆要求完成責任追究，再討論去留。

何佩珊昨到立院衛環委員會進行「職場霸凌防治與處理作業」專題報告，立委質詢從早到傍晚一路砲聲隆隆，面對立委責難，她數度落淚致歉。針對何的去留，卓揆表示先讓何盡速完成責任追究，「她的責任歸屬，我會跟她詳細討論。」

行政院發言人李慧芝還原，昨天何佩珊人都在立法院，院長也非常繁忙，由於何今天請假未出席行政院會，因此到今天為止，部長跟院長並沒有見面，但確實有口頭請辭。

針對何佩珊的去留要待調查結果出來，是指勞動部內部調查還是檢調調查？李慧芝說，檢調歸檢調，目前何佩珊手上的任務還沒完成、部內責任追究也還沒完成，這部分都要何持續作業，去留之後再討論。

由於卓榮泰希望各部會的相關霸凌調查報告能在一周出爐，是否代表一周內會批准何佩珊的辭呈？李慧芝說，她無法當場告訴大家，但卓揆希望目前已知被檢舉、被爆料的霸凌案，都能儘速處理，給社會大眾一個交代，希望各部會儘速做到。

此外，國民黨今天開記者會抨擊，民進黨秘書長林右昌的子弟兵、基隆海科館長陳素芬同樣也有霸凌行為，甚至還有招標弊端，卻仍穩如泰山，但至今還在調查吹哨者。

教育部次長葉丙成說明，海科館爆出館務疏失、疑似職場霸凌等事件，教育部相當重視，十月底已委託外部委員組成調查小組展開行政調查，確保公正客觀，現已完成初步調查報告，針對尚有疑義的部分，會再聯絡關係人進一步釐清，預計11月27日完成，屆時會向外界說明調查結果。

勞動部長何佩珊今天請假缺席行政院會，行政院證實，何佩珊已向行政院長卓榮泰（中）口頭請辭。圖／行政院提供
勞動部長何佩珊今天請假缺席行政院會，行政院證實，何佩珊已向行政院長卓榮泰（中）口頭請辭。圖／行政院提供

何佩珊 勞動部 卓榮泰 林右昌 海科館 葉丙成 行政院 霸凌

延伸閱讀

未立刻准何佩珊請辭 李彥秀：卓榮泰錯失「關鍵時機」

何佩珊願為霸凌案請辭 卓揆道歉促釐清責任

北分署霸凌案 勞長何佩珊：可能我也不適任 會向政院請辭

公務員之死何佩珊擬請辭 卓榮泰16:30親上火線說明

相關新聞

何佩珊已向卓揆口頭請辭 今天請假未出席行政院會　

勞動部勞動力發展署北分署公務員之死案延燒，處置作為遭到批評的勞動部長何佩珊今天缺席行政院會，行政院證實，何佩珊已向行政院...

因菊系而拔擢謝宜容？許銘春否認：沒有這回事！

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署1名39歲公務員日前在辦公室輕生，北分署長謝宜容被質疑長期職場霸凌，昨日被勞動部記2大...

勞動部霸凌案延燒 卓揆下三軍令：自我檢討避免再犯

勞動部勞動力發展署北分署公務員之死案愈演愈烈，行政院長卓榮泰與賴總統昨先後對外致歉。卓榮泰今在院會下三道軍令，要求首長以...

林淑芬：放任次長包庇謝宜容 何佩珊渾然不知問題在哪

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉霸凌同仁，遭批官官相護。民進黨立委林淑芬今天表示，勞動部次長許傳盛跟謝宜容私交非常好，...

勞動部霸凌事件 全教總籲開放公務人員組工會

勞動部發生疑職權霸凌導致員工輕生的不幸事件，全教總今日召開記者會表示，恐怕還有更多人受到職場霸凌卻投訴無門，或是懷疑申訴...

政府部門內霸凌連環爆 王鴻薇：抓出所有土皇帝

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉霸凌勞動部同仁，被勞動部記兩大過後免職。賴清德總統、行政院長卓榮泰為霸凌案道歉。國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。