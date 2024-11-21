何佩珊已向卓揆口頭請辭 今天請假未出席行政院會　

勞動部勞動力發展署北分署公務員之死案延燒，處置作為遭到批評的勞動部長何佩珊今天缺席行政院會，行政院證實，何佩珊已向行政院長卓榮泰口頭請辭，但卓閣揆要求完成責任追究，再討論去留。

何佩珊昨到立院衛環委員會進行「職場霸凌防治與處理作業」專題報告，立委質詢從早到傍晚一路砲聲隆隆，面對立委責難，她數度落淚致歉。針對何的去留，卓揆表示先讓何盡速完成責任追究，「她的責任歸屬，我會跟她詳細討論。」

行政院發言人李慧芝還原，昨天何佩珊人都在立法院，院長也非常繁忙，由於何今天請假未出席行政院會，因此到今天為止，部長跟院長並沒有見面，但確實有口頭請辭。

針對何佩珊的去留要待調查結果出來，是指勞動部內部調查還是檢調調查？李慧芝說，檢調歸檢調，目前何佩珊手上的任務還沒完成、部內責任追究也還沒完成，這部分都要何持續作業，去留之後再討論。

由於卓榮泰希望各部會的相關霸凌調查報告能在一周出爐，是否代表一周內會批准何佩珊的辭呈？李慧芝說，她無法當場告訴大家，但卓揆希望目前已知被檢舉、被爆料的霸凌案，都能儘速處理，給社會大眾一個交代，希望各部會儘速做到。

此外，國民黨今天開記者會抨擊，民進黨秘書長林右昌的子弟兵、基隆海科館長陳素芬同樣也有霸凌行為，甚至還有招標弊端，卻仍穩如泰山，但至今還在調查吹哨者。

教育部次長葉丙成說明，海科館爆出館務疏失、疑似職場霸凌等事件，教育部相當重視，十月底已委託外部委員組成調查小組展開行政調查，確保公正客觀，現已完成初步調查報告，針對尚有疑義的部分，會再聯絡關係人進一步釐清，預計11月27日完成，屆時會向外界說明調查結果。