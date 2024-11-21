藍委要內政部提報霸凌案 劉世芳：提供不難但盼保護個資

勞動部霸凌案引發關注，行政院長卓榮泰昨要求各部會首長全面徹查機關內部是否有霸凌行為，而已被揭露、討論的案件，一周內也要完成調查。內政部長劉世芳表示，今早部務會議已指示人事處，針對內政部同仁有無霸凌管制準則，要公告給所有同仁知道，也可尋求申訴管道來，這一點會謹記在心。

國民黨立委張智倫今早在立法院內政委員會質詢時，問內政部有無遵照卓榮泰說的全部徹查及目前進度？霸凌案數是否能在一周內提供？

劉世芳表示，今早在部務會議就有指示人事處，針對內政部同仁在人事上有沒有霸凌管制準則，且一定要公告給所有同仁知道，也可尋求申訴管道來，這一點會謹記在心，「對於一個（勞動部）優秀同仁離開，對台灣公務人力是很大損失」，至於霸凌案件數會再回去統整，「要提供資料不難，但希望（委員）可以保護個資。」

張智倫說，希望部長若有收到相關資料，不要因為有長官要蒙蔽就不處理，可否答應？劉世芳則邊點頭邊表示同意。