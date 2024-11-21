快訊

台中藍委輪番洩漏盧秀燕未來藍圖 有條件不選黨主席？

何佩珊已向卓揆口頭請辭 今天請假未出席行政院會

12強賽／投手戰！委內瑞拉2分砲定勝負 中華隊遭完封複賽敗局開場

藍委要內政部提報霸凌案 劉世芳：提供不難但盼保護個資

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳今赴立院內政委員會時，表示一周內會提供霸凌相關資料。記者張曼蘋／攝影
內政部長劉世芳今赴立院內政委員會時，表示一周內會提供霸凌相關資料。記者張曼蘋／攝影

勞動部霸凌案引發關注，行政院長卓榮泰昨要求各部會首長全面徹查機關內部是否有霸凌行為，而已被揭露、討論的案件，一周內也要完成調查。內政部劉世芳表示，今早部務會議已指示人事處，針對內政部同仁有無霸凌管制準則，要公告給所有同仁知道，也可尋求申訴管道來，這一點會謹記在心。

國民黨立委張智倫今早在立法院內政委員會質詢時，問內政部有無遵照卓榮泰說的全部徹查及目前進度？霸凌案數是否能在一周內提供？

劉世芳表示，今早在部務會議就有指示人事處，針對內政部同仁在人事上有沒有霸凌管制準則，且一定要公告給所有同仁知道，也可尋求申訴管道來，這一點會謹記在心，「對於一個（勞動部）優秀同仁離開，對台灣公務人力是很大損失」，至於霸凌案件數會再回去統整，「要提供資料不難，但希望（委員）可以保護個資。」

張智倫說，希望部長若有收到相關資料，不要因為有長官要蒙蔽就不處理，可否答應？劉世芳則邊點頭邊表示同意。

個資 內政部 劉世芳 勞動部 卓榮泰 霸凌

延伸閱讀

國土計畫法審查 劉世芳：內政部會多溝通

未立刻准何佩珊請辭 李彥秀：卓榮泰錯失「關鍵時機」

勞動部等部會霸凌 卓榮泰鞠躬致歉

勞動部霸凌案延燒 卓榮泰鞠躬致歉：移送檢調追究責任

相關新聞

何佩珊已向卓揆口頭請辭 今天請假未出席行政院會　

勞動部勞動力發展署北分署公務員之死案延燒，處置作為遭到批評的勞動部長何佩珊今天缺席行政院會，行政院證實，何佩珊已向行政院...

因菊系而拔擢謝宜容？許銘春否認：沒有這回事！

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署1名39歲公務員日前在辦公室輕生，北分署長謝宜容被質疑長期職場霸凌，昨日被勞動部記2大...

勞動部霸凌案延燒 卓揆下三軍令：自我檢討避免再犯

勞動部勞動力發展署北分署公務員之死案愈演愈烈，行政院長卓榮泰與賴總統昨先後對外致歉。卓榮泰今在院會下三道軍令，要求首長以...

海科館也被爆館長霸凌 教育部：高度重視、持續調查中

國立海洋科技博物館館長陳素芬一個月前被爆疑似管理不當並涉職場霸凌及採購程序爭議等事件，教育部今表示，上月已派員調查，現也...

林淑芬：放任次長包庇謝宜容 何佩珊渾然不知問題在哪

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉霸凌同仁，遭批官官相護。民進黨立委林淑芬今天表示，勞動部次長許傳盛跟謝宜容私交非常好，...

勞動部霸凌事件 全教總籲開放公務人員組工會

勞動部發生疑職權霸凌導致員工輕生的不幸事件，全教總今日召開記者會表示，恐怕還有更多人受到職場霸凌卻投訴無門，或是懷疑申訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。