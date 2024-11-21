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因菊系而拔擢謝宜容？許銘春否認：沒有這回事！

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署1名39歲公務員日前在辦公室輕生，北分署長謝宜容被質疑長期職場霸凌，昨日被勞動部記2大過免職。外傳一手拔擢謝宜容的勞動部前部長許銘春，今天上午到高雄港口慈濟宮參香後接受媒體訪問，許銘春說，勞動部的報告指稱謝宜容是「立意良善」，但社會大眾都無法接受，「當然我也沒辦法接受」。

外傳謝宜容與陳菊關係好。許銘春連說兩句「沒有」，並強調她調公務員來部長室，就是看公務表現，平時不會去打聽同仁的私人身家背景，「怎麼她（指）謝宜容變成菊系，我也是莫名其妙」，太無限上綱了，職場霸凌須正視、嚴肅面對，至於其他穿鑿附會，生出其他莫名其妙的連結，真的是不必要。

勞動力發展署北分署吳姓公務員（39歲）11月4日在辦公室輕生，引發社會廣泛討論，將矛頭指向北分署長謝宜容疑似霸凌。

許銘春今天上午受訪時表示，謝宜容就是一般的公務人員，她當部長時，需要文官來協助處理公文，謝宜容借調過來大概2年，表現都正常，後來北分署長升主秘，勞發署長蔡孟良把五個分署的人選，整體考量後來說要調動，當時有提到謝宜容，「對於人事問題，我會尊重署長考量」，五個分署都是署長最清楚，「現在媒體報導說是我拔擢她（指謝宜容），交代要升任，沒有這回事」，當時人事任用，是尊重署長的整體人事考量。

許銘春說，今年2月20日前政務次長王安邦今年約談前北分署長謝宜容，「這件事情我真的不曉得」，她是這件事情發生後，看到媒體報導才知道；照理說約談後要向上呈報，但也沒有，「若照我處理事情的態度，有牽涉到職場霸凌，我一定是零容忍」，如果陳情有往上報，一定會送政風查清楚，如果有這種情形，一定要懲處，否則就還當事人清白。

許銘春說，但這件事情沒有向上呈報，王安邦是否因此離職，「我記得王次長520後留任，9月才離開勞動部，已經7個月」，說他是因為這事情離開，我覺得時間未免太長、聯結有問題。

許銘春強調，當時若這件事情有往上呈報，「我當時一定會處理」，但因為當時沒呈報，錯失處理的機會，身為當時的勞動部長，我都要承受，「對當時沒有及時知道謝宜容的狀況來處理，我表達我的歉意與遺憾」。

被問到謝宜容霸凌事件是否對參選高雄市長選情造成影響？許銘春說，參選高雄市長就是面對各種挑戰，「對這件事情我平常心以對」，但比較重要的是，真相是什麼，要怎麼預防職場霸凌發生，給不管公部門或私部門，所有勞工一個友善、零霸凌的職場環境，才是最重要。

許銘春說，在她的觀察，謝宜容在部長室時，對同仁都還蠻客氣，沒有異常狀況，後來謝宜容去當分署長之後，「我有聽到網路上的錄音檔，也覺得這樣的領導方式，對同仁一定會產生被霸凌的感受」；這是不應該，「因為我的待人處世不是這種」。

許銘春嘆氣說，她期待從部長室出去應該是個溫暖的首長，應該讓整個職場的環境更友善，對這樣的事件，真的很遺憾。對於同仁因職場霸凌輕生，她覺得非常不捨，但應該釐清事實，讓大家了解真相，其他的穿鑿附會是不必要的，她要重申，職場霸凌完全無法接受，她也對這件事情造成社會紛擾，表達歉意。

勞動部前部長許銘春，今天上午到高雄港口慈濟宮參香後接受媒體訪問。劉學聖攝影
勞動部前部長許銘春，今天上午到高雄港口慈濟宮參香後接受媒體訪問。劉學聖攝影

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