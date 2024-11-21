綠委爆曾聽過謝宜容「鬼故事」！早向勞動部反映 後續更引憤怒

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉霸凌同仁，事件發生至今已引爆全台怒火。民進黨立委洪申翰更語出驚人在政論節目《少康戰情室》爆料(影片從22:16分開始)，早在該名公務員輕生之前，很多人就知道謝宜容的事，甚至出現許多「鬼故事」。

洪申翰說以前他在立法院衛環委員會，便聽過相關的傳聞，甚至有很多更像是鬼故事一樣的事情，他臉色凝重坦言「這一位分署長過去的長官說沒有收到檢舉函，我沒有辦法接受」。

他表示，之前就關心過勞發署這件案子，但一直沒有被處置，原因是勞動部「更多的長官」對這件事情的處理態度題是有問題的。

洪申翰認為，妳(指何佩珊)當一個部的部長，就該負起部長該有的政治責任，這是最簡單的事情，不然妳不要當部長，部裡面有管理不當的地方，妳就必須扛起來。

洪申翰補充，他的確很早就有將這起事件反映至勞動部最上層級去，國民黨台北市議員游淑慧在一旁聽完後，忍不住驚呼「所以執政黨立委反映也沒用？」

沈富雄則表示，勞動部的勞動條件如此惡劣，主管又很囂張，這種事情都已經傳到立委的耳朵了，勞動部依舊故我，一副老官僚的制度，能夠不管事就不管事，沒事就沒事，實在很不行。

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