快訊

台中藍委輪番洩漏盧秀燕未來藍圖 有條件不選黨主席？

何佩珊已向卓揆口頭請辭 今天請假未出席行政院會

12強賽／投手戰！委內瑞拉2分砲定勝負 中華隊遭完封複賽敗局開場

聽新聞
0:00 / 0:00

綠委爆曾聽過謝宜容「鬼故事」！早向勞動部反映 後續更引憤怒

聯合新聞網／ 綜合報導
勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容霸凌下屬案引發社會各界不滿，有民眾著恐龍裝，舉著要求謝宜容道歉標語，此舉引起過路民眾比讚支持。記者曾原信／攝影
勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容霸凌下屬案引發社會各界不滿，有民眾著恐龍裝，舉著要求謝宜容道歉標語，此舉引起過路民眾比讚支持。記者曾原信／攝影

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉霸凌同仁，事件發生至今已引爆全台怒火。民進黨立委洪申翰更語出驚人在政論節目《少康戰情室》爆料(影片從22:16分開始)，早在該名公務員輕生之前，很多人就知道謝宜容的事，甚至出現許多「鬼故事」。

洪申翰說以前他在立法院衛環委員會，便聽過相關的傳聞，甚至有很多更像是鬼故事一樣的事情，他臉色凝重坦言「這一位分署長過去的長官說沒有收到檢舉函，我沒有辦法接受」。

他表示，之前就關心過勞發署這件案子，但一直沒有被處置，原因是勞動部「更多的長官」對這件事情的處理態度題是有問題的。

洪申翰認為，妳(指何佩珊)當一個部的部長，就該負起部長該有的政治責任，這是最簡單的事情，不然妳不要當部長，部裡面有管理不當的地方，妳就必須扛起來。

洪申翰補充，他的確很早就有將這起事件反映至勞動部最上層級去，國民黨台北市議員游淑慧在一旁聽完後，忍不住驚呼「所以執政黨立委反映也沒用？」

沈富雄則表示，勞動部的勞動條件如此惡劣，主管又很囂張，這種事情都已經傳到立委的耳朵了，勞動部依舊故我，一副老官僚的制度，能夠不管事就不管事，沒事就沒事，實在很不行。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

延伸閱讀

血汗政府 冷血報告 勞動部長不下台嗎

調查局也職場霸凌？徐巧芯點名「林維成」限鄭銘謙6天查明

高市府人事處也爆發疑霸凌案 議員重話批「敷衍了事」

海科館長被控霸凌 國民黨揭內部文件：竟在追殺吹哨者

相關新聞

何佩珊已向卓揆口頭請辭 今天請假未出席行政院會　

勞動部勞動力發展署北分署公務員之死案延燒，處置作為遭到批評的勞動部長何佩珊今天缺席行政院會，行政院證實，何佩珊已向行政院...

因菊系而拔擢謝宜容？許銘春否認：沒有這回事！

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署1名39歲公務員日前在辦公室輕生，北分署長謝宜容被質疑長期職場霸凌，昨日被勞動部記2大...

勞動部霸凌案延燒 卓揆下三軍令：自我檢討避免再犯

勞動部勞動力發展署北分署公務員之死案愈演愈烈，行政院長卓榮泰與賴總統昨先後對外致歉。卓榮泰今在院會下三道軍令，要求首長以...

海科館也被爆館長霸凌 教育部：高度重視、持續調查中

國立海洋科技博物館館長陳素芬一個月前被爆疑似管理不當並涉職場霸凌及採購程序爭議等事件，教育部今表示，上月已派員調查，現也...

林淑芬：放任次長包庇謝宜容 何佩珊渾然不知問題在哪

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉霸凌同仁，遭批官官相護。民進黨立委林淑芬今天表示，勞動部次長許傳盛跟謝宜容私交非常好，...

勞動部霸凌事件 全教總籲開放公務人員組工會

勞動部發生疑職權霸凌導致員工輕生的不幸事件，全教總今日召開記者會表示，恐怕還有更多人受到職場霸凌卻投訴無門，或是懷疑申訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。