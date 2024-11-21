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勞動部霸凌案延燒 卓揆下三軍令：自我檢討避免再犯

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

勞動部勞動力發展署北分署公務員之死案愈演愈烈，行政院卓榮泰與賴總統昨先後對外致歉。卓榮泰今在院會下三道軍令，要求首長以身作則，希望如何被對待就如何對待別人，也要調查檢討杜絕再犯，並強化機制保護同仁，機關務必做到自我檢討，絕不容許類似事件再發生。

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時轉述，卓揆院會中特別提示，整個台灣社會對霸凌事件投入很多關心，他要求所有部會首長、從中央到地方的各個政府，都要嚴肅看待，「霸凌事件在社會上一直都有，但發生在公務部門體系尤其實在勞動部，我們覺得責任非常重大」。

卓揆接著叮嚀所有首長、機關政府同仁，儘管忙於公務但不能疏於了解屬下的身心狀況，也要關注工作分配和勞務關係，首長作為國人、機關表率，要從自己開始做起，理性溝通、互相學習尊重。

卓揆接續提出三項請求，第一，請各位首長以身作則，希望如何被對待就要如何對待別人；第二，要調查檢討要杜絕再犯；第三，要強化機制保護同仁，「這三項請求也是命令，要求各機關內部要做自我檢討，務必要做到。」

卓揆指出，他昨天已經要求各部會以及各機關全面盤查「機關職場霸凌防治作業辦法」，在機關內建立起有效且安全的防範機制，讓受到類似待遇的同仁可以在安全的機制之下勇敢大聲說出來。

另外，卓榮泰說，事件的後續調查必須要在更短的時間內完成，針對近期有若干部會被檢舉還有媒體報導類似的霸凌事件，要在一周內完成調查，「如果有的話就處理，沒有的話就查看內部的機制是否足夠安全、夠徹底，能給當事同仁保護外，也是給機關一個共同的告誡」。

卓揆提醒，要在這次事件當中學習更多、做得更好，讓人民感受到，政府不是每次在事件發生後只針對個案，而是要建立起整套制度，一旦發生類似狀況會記取教訓，以更快的時間做出更正確嚴厲的處置，絕不容許有這樣的事件再發生。

針對輿論延燒，卓榮泰提到，不能輕忽輿論反應跟社會關注議題，要即時掌握、了解、解決，並勇於面對社會各種反應。所有的機關同仁要跟著首長在友善的環境中努力落實政策，為國家為社會為人民一起做出更多貢獻。

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