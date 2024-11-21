快訊

12強Live／6局上陳傑憲敲個人第3安仍未得分 中華隊0：2落後委內瑞拉

影／五億男案開庭爆衝突…夏男被嗆聲「只會跟法官哭」動手扯斷她口罩

12強賽／悍將有眼光！中華隊前4局遭羅戈好投壓制

聽新聞
0:00 / 0:00

洪仲丘案批政府、霸凌案小表態 牛煦庭：民進黨只想搞鬥爭

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。圖／立委牛煦庭臉書
國民黨立委牛煦庭。圖／立委牛煦庭臉書

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容霸凌勞動部同仁，國民黨立院黨團今舉行記者會，揚言召開聽證調查會。國民黨立委牛煦庭會中細數民進黨政要於洪仲丘事件時的發言，對比對待霸凌案態度，當場炮轟「民進黨在野時講的都是屁話，從頭到尾只想要搞鬥爭！」

謝宜容因霸凌勞動部同仁，遭勞動部記兩大過並免職。謝宜容雖發出道歉聲明，卻不願承認同仁離世與其霸凌行為有關。

謝宜容更透過律師函對外表示，她的管理風格並非同仁離開的直接原因，也未對該同仁施壓，近日諸多報導完全扭曲、悖離事實真相，要求媒體將相關報導刪除。

針對勞動部公務員霸凌案，民進黨方面遲至昨日才有動作，行政院長卓榮泰親自出面道歉，賴清德總統也發出聲明。

牛煦庭對比民進黨若干政要如前總統蔡英文、副總統蕭美琴、高雄市長陳其邁等，於洪仲丘事件的發言，砲轟「證明民進黨在野時講的都是屁話，從頭到尾只想要搞鬥爭！」

牛煦庭表示，民進黨不是剛剛才執政，蔡英文執政8年墊在前面，請問改變什麼公部門文化？當初洪仲丘事件，多少年輕人走上街頭，不就是希望社會更公平正義，政治環境更公開透明。蔡英文執政8年再加上賴清德這一年，除了烏煙瘴氣還有什麼，這事情就是最好的照妖鏡，在野的時候言之鑿鑿，執政的時候沒有能力做出任何改變， 是否要借此機會，發言一下，檢討一下自己這幾年都在幹什麼？

牛煦庭指出，公部門保守是大家都知道的事情，勞動部有（申訴）SOP，為什麼沒有人敢用？人不對，文化不對，有什麼東西、制度能夠改善什麼，能帶來什麼實質改變，這難道不是執政黨要負責的嗎？

牛煦庭批，等到民怨沸騰，才出來試圖滅火或築防火牆，這是解決事情的態度嗎？還是只是擔心這事在政治上被扣分，既然要治理國家，就要把該負責的責任負好，這才是正確態度，如果民進黨做不到，就由國會調查出發，協助民進黨完成負責這件事。

勞動部 民進黨 洪仲丘 牛煦庭 蔡英文 謝宜容 賴清德 陳其邁 霸凌

延伸閱讀

黎智英承認 引薦美高官給蔡英文

啟程訪加 蔡英文：向國際傳達台灣堅定守護民主信念

影／蔡英文今晚啟程赴多倫多 將在國際安全論壇演講

要貸要快了 國土署：新青安2026年7月截止後不再補貼

相關新聞

勞動部霸凌案延燒 卓揆下三軍令：自我檢討避免再犯

勞動部勞動力發展署北分署公務員之死案愈演愈烈，行政院長卓榮泰與賴總統昨先後對外致歉。卓榮泰今在院會下三道軍令，要求首長以...

因菊系而拔擢謝宜容？許銘春否認：沒有這回事！

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署1名39歲公務員日前在辦公室輕生，北分署長謝宜容被質疑長期職場霸凌，昨日被勞動部記2大...

傳謝宜容是雲林傳產望族 醬油業者「御鼎興」被留言灌爆發文澄清

勞動部勞發署北分署長謝宜容涉及職場霸凌，引起全台關注，就連賴清德總統、行政院長卓榮泰都為此道歉，網傳謝宜容娘家是雲林望族...

影／勞動部霸凌事件延燒 許銘春：未能即時掌握情況深感遺憾

勞動部勞動力發展署員工死亡事件越演越烈，勞發署北分署長謝宜容還是選擇神隱，坊間謠傳背後的靠山是勞動部前部長許銘春，許銘春...

藍委要內政部提報霸凌案 劉世芳：提供不難但盼保護個資

勞動部霸凌案引發關注，行政院長卓榮泰昨要求各部會首長全面徹查機關內部是否有霸凌行為，而已被揭露、討論的案件，一周內也要完...

洪仲丘案批政府、霸凌案小表態 牛煦庭：民進黨只想搞鬥爭

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉霸凌勞動部同仁，國民黨立院黨團今舉行記者會，揚言召開聽證調查會。國民黨立委牛煦庭會中細...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。