洪仲丘案批政府、霸凌案小表態 牛煦庭：民進黨只想搞鬥爭

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉霸凌勞動部同仁，國民黨立院黨團今舉行記者會，揚言召開聽證調查會。國民黨立委牛煦庭會中細數民進黨政要於洪仲丘事件時的發言，對比對待霸凌案態度，當場炮轟「民進黨在野時講的都是屁話，從頭到尾只想要搞鬥爭！」

謝宜容因霸凌勞動部同仁，遭勞動部記兩大過並免職。謝宜容雖發出道歉聲明，卻不願承認同仁離世與其霸凌行為有關。

謝宜容更透過律師函對外表示，她的管理風格並非同仁離開的直接原因，也未對該同仁施壓，近日諸多報導完全扭曲、悖離事實真相，要求媒體將相關報導刪除。

針對勞動部公務員霸凌案，民進黨方面遲至昨日才有動作，行政院長卓榮泰親自出面道歉，賴清德總統也發出聲明。

牛煦庭對比民進黨若干政要如前總統蔡英文、副總統蕭美琴、高雄市長陳其邁等，於洪仲丘事件的發言，砲轟「證明民進黨在野時講的都是屁話，從頭到尾只想要搞鬥爭！」

牛煦庭表示，民進黨不是剛剛才執政，蔡英文執政8年墊在前面，請問改變什麼公部門文化？當初洪仲丘事件，多少年輕人走上街頭，不就是希望社會更公平正義，政治環境更公開透明。蔡英文執政8年再加上賴清德這一年，除了烏煙瘴氣還有什麼，這事情就是最好的照妖鏡，在野的時候言之鑿鑿，執政的時候沒有能力做出任何改變， 是否要借此機會，發言一下，檢討一下自己這幾年都在幹什麼？

牛煦庭指出，公部門保守是大家都知道的事情，勞動部有（申訴）SOP，為什麼沒有人敢用？人不對，文化不對，有什麼東西、制度能夠改善什麼，能帶來什麼實質改變，這難道不是執政黨要負責的嗎？

牛煦庭批，等到民怨沸騰，才出來試圖滅火或築防火牆，這是解決事情的態度嗎？還是只是擔心這事在政治上被扣分，既然要治理國家，就要把該負責的責任負好，這才是正確態度，如果民進黨做不到，就由國會調查出發，協助民進黨完成負責這件事。