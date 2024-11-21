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高市府人事處也爆發疑霸凌案 議員重話批「敷衍了事」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市人事處長康人方表示，訪談程序有些不盡周妥之處，督導人員需要精進調整，此案移送到考績會討論。記者徐白櫻／攝影
高雄市人事處長康人方表示，訪談程序有些不盡周妥之處，督導人員需要精進調整，此案移送到考績會討論。記者徐白櫻／攝影

勞動部爆發分署長疑似霸凌爭議，高市議員簡煥宗不滿高市人事處將中階主管帶入黑暗房間、過程偷錄音，猶如遭私設刑堂取得口供，導致當事人身心受創就醫，明年3月將提早退休，調查過程涉霸凌，事發至今都沒有具體結果，處理態度消極、敷衍了事。人事處表示，此事件非霸凌，當時的督導人員將送考績會處理。

議員簡煥宗日前指出，人事處一名中階主管A去年指正下屬B工作有疏失，事後B四處投訴遭A霸凌，A在沒有公文通知下，被帶入拉上窗簾、燈光昏暗的小房間調查，包括已調職的彭姓副處長、考訓科、企畫科等5名主管在場。事後霸凌未成立，但過程已對A造成很大傷害，一年來心情鬱卒求助醫生，鼓起勇氣提出霸凌申訴，A準備提早退休，反控人事處在整個過程才真霸凌。

「這怎麼不是霸凌！」簡煥宗批評，A事後提出霸凌申訴，但被調查小組認定不成立，A身心受創，明年3月將提早退休，此案他在10月份第一次提出質詢，人事處承諾1個月內會有調查結果出爐，11月初第二次又質詢，現在已經11月底，仍然沒有具體結果，整個處理過程都是非常荒謬，態度消極、敷衍了事。

人事處處長康人方今天表示，此事發生在去年2月，針對內部管理措施的了解，此事是長官跟部屬之間的互動，在整個過程的程序部分，有些可以更精進的地方，這部份會檢討。

康人方說，整個過程有疏失、不當的地方，有做成一個查察，正在移送考績會當中。記者追問是誰被送考績會，康人方說，當時訪談的程序，有些不盡周妥的地方，有謀求改進的空間，督導人員需要有一些精進調整，所以此案移送到考績會討論，針對事情也針對人。

康人方強調，此事過後人事處定一個完整規範，訂定各機關人事作業訪談須知；這案子不是霸凌案件，是一個內部管理的查察情形，當事人也沒有申訴，也不是霸凌案件。

當時主導此案的人事處前處長陳詩鍾已於7月屆齡退休，時任副處長也調往外縣市任職。

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