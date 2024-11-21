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勞動霸凌之死全面燃燒 北市議員：中央、地方都要清查

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市政府。 圖／聯合報系資料照片
台北市政府。 圖／聯合報系資料照片

勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員之死案延燒，行政院長卓榮泰昨要求部會首長全面清查機關內部。民進黨北市議員陳怡君今表示，該案確實產生骨牌效應，除了手邊2件陳情案，近日再收到1件，目前仍在了解中，也直言MeToo事件仍在發生，喊話市長蔣萬安也要查。

陳怡君說，北市府公務員向她透露，平常確實有職場霸凌，不只基層、甚至中階公務員也遭遇類似狀況。他們最不能接受就是如謝宜容般的言語霸凌，不只Line訊息短時間要回，就連長官發文也要跟著按讚，直言相當有壓力。

她指出，受害公務員從蒐證到檢舉已經困難重重，就算申訴往往會被粉飾太平。即便啟動府內調查，調查委員會也外聘專家學者，主要成員仍是府內長官，最後調查結果還是回到長官手上，受害者會認為再怎樣申訴都沒用，「同一單位調查還是調查不出什麼，就變成官官相護，公務員敢怒不敢言。」

陳怡君表示，蔣萬安應該要全面調查或清查，而且查下去一定有，尤其公務員最想要公平的檢舉管道，不經自己的長官或單位，希望蔣萬安可以正視基層聲音。

國民黨議員汪志冰說，她常常在議會忙完要離開辦公室，抬頭仍可看見對面市府大樓許多燈火通明，尤其公務員依規行事，加班時數滿了也不能再報加班費，這些時間等於是對台北市民的犧牲與奉獻，她感嘆「現在公務人員真的不好做。」 

她認為，事情發生再去事後檢討，意義真的不大。她建議，人事處、研考會、勞動局等相關單位，可組成類似專案小組，主動針對各部門去做深入了解業務量要求、加班時數多寡、人員身心狀況如何等，以及大數據調查與分析，尤其是工作強度較大的工務局、都發局、社會局等局處，藉此才能防範於未然。

汪志冰建議，市府要持續辦理公務員訓練課程，且必須加強主管的管理等相關課程。對於北市府各局處首長的個人EQ，蔣萬安作為首長，應更多了解與關切其人格特質、情緒管理，甚至與內部同仁的互動；也建議設置內部關懷專線，直達人事處長，甚至升高層級秘書長、市長，避免公務員遭秋後算帳。

MeToo 公務員 勞動部 北市府 蔣萬安 謝宜容 霸凌

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