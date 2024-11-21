北分署又傳霸凌 勞動部：勞檢結果由新北勞檢處說明

勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員之死事件仍未平息，昨又傳出北分署再有霸凌事件。據悉，新北勞工局在北分署吳姓公務員死亡後接獲陳情，勞動部回應指出，新北市政府勞動檢查處已於今上午會同職安署針對北分署進行勞檢，查察有關職場不法侵害預防及勞動條件，勞檢結果將由新北市勞檢處對外說明。

新北市勞檢處表示，兩項勞檢內容包括「執行職務遭受不法侵害的預防措施」是否依規定建構行為規範、辦理危害預防訓練等措施，如有違反，將依「職安法」要求限期改善；第二是檢視出勤記錄，了解適用勞基法同仁的工時及加班情形，是否依照相關規定辦理。

勞動部表示，新北市政府勞檢處已於今上午會同職安署，對位於新北市新莊區的勞動力發展署北分署進行勞檢，查察有關職場不法侵害預防及勞動條件（工時、工資、出勤紀錄等）是否符合職業安全衛生法及勞動基準法的規定。

勞動部指出，因需查證相關資料及詢問相關人員，刻正辦理中，勞檢結果會由新北市勞動檢查處適時對外說明。