調查局也職場霸凌？徐巧芯點名「林維成」限鄭銘謙6天查明

勞動部勞發署北基宜花金馬分署39歲吳姓員工本月4日在辦公室輕生，被爆疑遭分署長謝宜容職場霸凌，舉國眾怒；立法委員徐巧芯今點名調查官「林維成」也涉職場霸凌，還有望升副處長，要求法務部長鄭銘謙調查。

立法院司法及法制委員會今專題報告打詐四法，「謝宜容案」發燒，徐巧芯針對行政院長卓榮泰昨天要求7天內清查公家機關職場內霸凌事件向鄭銘謙施壓，表示「你還剩6天」，鄭幽默回應今天才知道「也給我7天好嗎？」

徐巧芯說，2022年時有調查官直接檢舉前新竹市調查站主任林維成將調查官余正煌（與前新竹市長林智堅爆論文抄襲風波者）考績打「乙」，調查站內部評鑑認林對下屬霸凌，包括自己愛應酬、把人當「細漢的(台語）」、要求部屬擋酒。

此外，徐表示，林維成2021年9月與竹科廠商餐敘，但因未被值日官安排坐主桌，於是將值日官叫到寢室飆罵「從晚上9時罵到清晨3時」罵了6小時，2022年調查局公開表示會由督察室介入調查「現在林維成人在哪裡？」

徐巧芯表示，依據「靠北倒茶局」1500人在群的聯繫群組，林維成現在依然固我，他已奉派任輔導員，未來還有望接任副處長一職，一個被控訴霸凌的人「還要去輔導別人嗎？」

徐巧芯說，卓榮泰昨天表示7天內要清查公務體制的霸凌案，如果是她的想法，會給一個月的調查時間，不過，既然卓已定調，就請鄭銘謙7天內查明，又因卓是昨天講的，所以鄭銘謙還剩下6天。

鄭銘謙表示，林維成被檢舉後，調查局督察處曾主動立案調查，確實發現林維成有不適任情形，已調離非主管職務，至於人目前在哪裡「要去查一下」、「我再去了解」。 法務部長鄭銘謙。記者王聖藜/攝影

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