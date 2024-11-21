快訊

12強Live／5局下王志煊接替黃子鵬無失分 中華隊仍0：2落後委內瑞拉

影／五億男案開庭爆衝突…夏男被嗆聲「只會跟法官哭」動手扯斷她口罩

12強賽／悍將有眼光！中華隊前4局遭羅戈好投壓制

調查局也職場霸凌？徐巧芯點名「林維成」限鄭銘謙6天查明

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報資料照片

勞動部勞發署北基宜花金馬分署39歲吳姓員工本月4日在辦公室輕生，被爆疑遭分署長謝宜容職場霸凌，舉國眾怒；立法委員徐巧芯今點名調查官「林維成」也涉職場霸凌，還有望升副處長，要求法務部長鄭銘謙調查。

立法院司法及法制委員會今專題報告打詐四法，「謝宜容案」發燒，徐巧芯針對行政院長卓榮泰昨天要求7天內清查公家機關職場內霸凌事件向鄭銘謙施壓，表示「你還剩6天」，鄭幽默回應今天才知道「也給我7天好嗎？」

徐巧芯說，2022年時有調查官直接檢舉前新竹市調查站主任林維成將調查官余正煌（與前新竹市長林智堅爆論文抄襲風波者）考績打「乙」，調查站內部評鑑認林對下屬霸凌，包括自己愛應酬、把人當「細漢的(台語）」、要求部屬擋酒。

此外，徐表示，林維成2021年9月與竹科廠商餐敘，但因未被值日官安排坐主桌，於是將值日官叫到寢室飆罵「從晚上9時罵到清晨3時」罵了6小時，2022年調查局公開表示會由督察室介入調查「現在林維成人在哪裡？」

徐巧芯表示，依據「靠北倒茶局」1500人在群的聯繫群組，林維成現在依然固我，他已奉派任輔導員，未來還有望接任副處長一職，一個被控訴霸凌的人「還要去輔導別人嗎？」

徐巧芯說，卓榮泰昨天表示7天內要清查公務體制的霸凌案，如果是她的想法，會給一個月的調查時間，不過，既然卓已定調，就請鄭銘謙7天內查明，又因卓是昨天講的，所以鄭銘謙還剩下6天。

鄭銘謙表示，林維成被檢舉後，調查局督察處曾主動立案調查，確實發現林維成有不適任情形，已調離非主管職務，至於人目前在哪裡「要去查一下」、「我再去了解」。

法務部長鄭銘謙。記者王聖藜/攝影
法務部長鄭銘謙。記者王聖藜/攝影

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

勞動部 徐巧芯 謝宜容 鄭銘謙 霸凌

延伸閱讀

徐巧芯遭名嘴溫朗東控妨害名譽 馬英九御用律師陪同出庭

駐沙外館也傳霸凌 徐巧芯：高層逼員工墊款、找陪喝酒

徐巧芯控「無良公關」造假抹黑組網軍 4人再度不起訴

法務部長鄭銘謙關懷馨生人更生人 勉勵檢察官剛柔並濟

相關新聞

勞動部霸凌案延燒 卓揆下三軍令：自我檢討避免再犯

勞動部勞動力發展署北分署公務員之死案愈演愈烈，行政院長卓榮泰與賴總統昨先後對外致歉。卓榮泰今在院會下三道軍令，要求首長以...

因菊系而拔擢謝宜容？許銘春否認：沒有這回事！

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署1名39歲公務員日前在辦公室輕生，北分署長謝宜容被質疑長期職場霸凌，昨日被勞動部記2大...

傳謝宜容是雲林傳產望族 醬油業者「御鼎興」被留言灌爆發文澄清

勞動部勞發署北分署長謝宜容涉及職場霸凌，引起全台關注，就連賴清德總統、行政院長卓榮泰都為此道歉，網傳謝宜容娘家是雲林望族...

綠委爆曾聽過謝宜容「鬼故事」！早向勞動部反映 後續更引憤怒

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉霸凌同仁，事件發生至今已引爆全台怒火。民進黨立委更語出驚人爆料，早在該名公務員輕生之前…

影／勞動部霸凌事件延燒 許銘春：未能即時掌握情況深感遺憾

勞動部勞動力發展署員工死亡事件越演越烈，勞發署北分署長謝宜容還是選擇神隱，坊間謠傳背後的靠山是勞動部前部長許銘春，許銘春...

藍委要內政部提報霸凌案 劉世芳：提供不難但盼保護個資

勞動部霸凌案引發關注，行政院長卓榮泰昨要求各部會首長全面徹查機關內部是否有霸凌行為，而已被揭露、討論的案件，一周內也要完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。