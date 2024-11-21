謝宜容稱無霸凌？勞動部駁：調查結論點出情節重大

勞動部勞動力發展署公務員之死案越滾越大，遭指控的分署長謝宜容發出律師函強調她的管理風格並非員工離開的直接原因。不過身為勞動部調查小組成員之一的勞發署副署長黃齡玉今天強調，調查證據是有多少寫多少，而且報告的結論確實點出謝宜容有職場霸凌且「情節重大」。

勞動部日前公布調查報告，不過報告內容引發外界質疑，另一方面，遭指控的分署長謝宜容發出律師函，強調根據調查報告，她的管理風格並非員工離開的直接原因，甚至要求媒體刪除相關報導。

外界質疑，謝宜容的聲明內容和調查報告一模一樣，根本是一搭一唱，黃齡玉今天出席立法院司法及法制委員會，會前受訪時強調，雖然調查報告指出謝宜容與吳員輕生沒有直接影響，但這絕對不是在幫她脫罪、卸責。黃齡玉強調，調查證據是有多少寫多少，而且報告後段的結論確實點出謝宜容有職場霸凌且「情節重大」。

媒體詢問這樣的高調舉動是否是抗議府院的查辦、拔官動作？黃齡玉說，這是謝宜容的個人決定，她無法代為回答。

黃齡玉說，勞動部也很希望還原當時的真相，給社會各界一個回應。但這樣的報告出來顯然還有疑點存在，讓社會還有不滿意，後續應該加強改進，不過由於調查時間很短，調查小組只能儘量還原真相，但仍有侷限性，也看得出來大家對報告還有質疑，文官體系的建立有一定運作機制，突然發生這樣的事情，恐怕需要用很快的速度回應，現在最重要的是如何讓工作運作不中斷。

另外，傳出謝宜容挪用就保基金等公款買禮物，黃齡玉表示，謝宜容是機關首長，很多事是她依照職權處理，不會大小事都報到署本部，勞動部已經啟動政風調查，如果有涉及不法，政風該查就查。