謝宜容涉霸凌被指挪用公款 林思銘：檢調儘速啟動防逃

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉霸凌同仁，但卻傳出謝可能涉不法情事，有出國潛逃疑慮。國民黨立院黨團書記長林思銘今日呼籲，檢警調約談當事人，啟動防逃機制。

謝宜容除涉霸凌勞動部公務員外，民眾黨立委黃國昌披露，謝宜容2022年3月上任後，先後在端午節、中秋節、農曆春節贈禮，兩年下來花了183萬元，甚至挪用其他預算送禮。

針對謝宜容可能涉不法且有出國潛逃疑慮，林思銘說，公務員在職期間若有違法亂紀或貪汙，不會因其離職而不受到追訴，若有這方面的事實，呼籲檢警調約談當事人，啟動防逃機制，以免又像涉及綠能弊案的台鹽前董座陳啓昱，一有風聲就趕快出國。呼籲檢調儘速展開偵查。

對於勞動部長何佩珊請辭的時間點，林思銘說，行政院長卓榮泰昨天講的很清楚，對於事實真相還是要責成何佩珊做完整調查，向國人交代。尊重卓榮泰職權，畢竟人是卓揆派的，調查報告未來是否能真實反映人民疑慮，何佩珊責無旁貸，不要再草率做出無法讓大家信服的調查報告，總是要有人負責，何佩珊拍拍屁股走人也不適宜。