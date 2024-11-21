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黃國昌質疑謝宜容後台靠山硬 點名許銘春說清楚講明白

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者邱德祥／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者邱德祥／攝影

勞動部勞動力發展署員工死亡事件越演越烈，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，勞發署北分署長謝宜容與其發表聲明，趕快出來誠實面對才是正辦，勞動部長何佩珊宣布請辭，分署長卻可以選擇神隱，背後的靠山到底是誰，勞動部前部長許銘春是否應該出來說明。

謝宜容昨天親自發布公開道歉聲明，同時也委由律師發表12點聲明，表明有造成下屬同仁感受不適之處，願虛心改進外，並且指稱近日媒體報導部分事態發展已偏頗、悖離事實，形成公審效應，出現未審先判等亂象。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，謝宜容與其躲在聲明後面，趕快出來面對才是正辦，昨天有立委質疑為何遲不出面，何佩珊幫忙緩頰是身心出現狀況，結果搞了半天是找律師擬聲明，謝宜容演很大、一路欺瞞到現在，儘管找律師是法律上的權利，但是誠實面對才是根本方法。

黃國昌質疑，謝宜容背後的靠山到底是誰，勞動部長昨天已經宣布請辭，這位分署長還可以選擇神隱，不用出來面對給個交代，實在令人匪夷所思，「按照我一路調查來的過程，完全符合她的風格，一路演戲一路欺瞞，到現在選擇神隱」，許銘春是否要出來跟大家說清楚講明白。

黃國昌指出，這件事情發生在今年11月4日，自己的辦公室接獲檢舉，馬上要勞發署前來說明，結果完全沒有講實話，全部都在演戲都欺瞞，後來又請勞發署副署長親自說明，得知謝宜容已經在請假接受調查，他便要求勞動部交出所有違法濫權的不法事證，未來也還會持續追究調查。

黃國昌說，謝宜容疑似浪費公帑送禮，其實勞動部早就已經知情，沒想到調查報告隻字未提，完全就是在避重就輕，昨天繼續採取拖延策略，自己一定會追究到底，一個星期也好，兩個星期也好，「我就等結果出來，看是誰要幫這個演很大，一路違法濫權、霸凌下屬的分署長撐腰。」

有關政治評論員李正皓昨天指稱，黃國昌辦公室事後要求修改會議記錄，黃國昌聽聞後則表示，綠營側翼名嘴胡說八道，他們自己要有底線，民進黨政府不僅無可救藥， 現在更是令人髮指，發生這麼嚴重的事情，賴政府不願誠實面對問題，反而是表面上道歉，私底下叫側翼出來潑髒水，想要藉此轉移問題焦點。

黃國昌強調，這件事情從一開始追蹤調查，腳步從來就沒有停止過，「我要追究的絕對不是只有霸凌的問題，還有違法濫權的問題」，至於民進黨的這些側翼，想要扯東扯西幫忙潑髒水，完全搞不清楚狀況，這種移轉問題的手法不會成功，而且令人不齒。

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