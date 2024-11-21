霸凌案不信任勞動部 國民黨團促：立院開聽證調查會

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉霸凌同仁，謝被記2大過免職。不過，霸凌案事實真相尚未釐清，謝宜容也神隱至今。國民黨立院黨團今日舉行記者會，要求釐清事實真相，譴責謝宜容外，表示將要求召開聽證調查會，避免憾事再發生。

針對勞動部同仁遭霸凌致發生憾事案，國民黨團書記長林思銘說，謝宜容曾在半夜1時跟清晨5時傳LINE交辦工作，要求同仁10分鐘內回訊，否則隔天上班就會被約談。謝宜容聲稱此事跟個人領導風格、作為無關，跟她的領導沒有關係嗎？

林思銘指出，勞動部今年2月已收到基層投訴，時任勞動部次長王安邦約談謝宜容，卻是王走人而謝安然無恙。當時約談內容是什麼，有何貓膩，有什麼見不得光的事情？國民黨團要求政府儘速完成調查報告，讓每位公務員職場環境受到保障，讓員工心理健康，不希望「今日公祭，明日忘記」的悲劇重演，國民黨與所有人民、基層公務員站在一起，監督政府，推動制度改革，保障職場勞動者以及在基層為公務機關、社會、國家賣命的公務員。

國民黨立委洪孟楷喊話謝宜容出來公開道歉，他說，很難想像已被免職的霸凌案加害者，還可以在半夜發聲明、撇清責任，律師發出12點聲明，指媒體、民眾討論的公審效應造成傷害。謝宜容至今神隱不見人，有為同仁感到抱歉嗎？一條生命換不到政府檢討嗎？謝宜容還可發律師函，離開的同仁的時間卻永遠停在11月4日。

洪孟楷表示，昨天勞動部長何佩珊已承認調查報告不夠嚴謹並承諾重啟調查。錯誤調查報告國人、立法院無法接受，民進黨政府何時交出調查報告，不要擠牙膏式的面對或道歉。同仁往生到現在將近20天，不是行政院長卓榮泰道歉，賴清德總統發聲明，一段一段停損設防火牆。國人要的只是真相，11月4日當天誰下令不准替死者蓋白布，誰下令不准走貨梯？

洪孟楷強調，此次要求要有聽證調查會，若行政部門還是用擺爛態度，立法委員來查，即便是國會改革法案前，立法委員也有聽證權力，不管是執政或在野的黨團，一起支持要有聽證權力，讓事實真相明確，避免憾事再發生。

國民黨立委張嘉郡說，民進黨上行下效，民進黨一直霸凌國會，霸凌民意，霸凌已是民進黨的代名詞，11月4日發生到何佩珊開記者會那天，她才看到何謂睜眼說瞎話。從謝宜容發表的道歉函和律師聲明來看，可總結四個字「我沒有錯」，沒有悔意。

國民黨立委牛煦庭細數洪仲丘事件時，前總統蔡英文、高雄市長陳其邁、副總統蕭美琴等當時如何批評政府，表示這些言論斑斑可考，民進黨成為達官顯貴，請問對於謝宜容霸凌的態度是什麼？當時的馬英九總統被不理性的言論指「要爬進洪仲丘的靈堂」，賴總統要不要爬進這個公務員的靈堂？他明言他已不相信行政單位的調查，讓立法院把事情查清楚，大家就在國會公堂上把話講清楚，透過聽證調查釐清真相。

國民黨立委陳菁徽說，何佩珊說法一變再變，一開始說會給予謝宜容停職處分，但以沒有召開考紀會為由而未給予停職，卓榮泰出面後，又召開考紀會，把謝宜容免職。她也轟，調查小組不公開透明，除了兩名外部人員外，全部都有裙帶關係。