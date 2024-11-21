快訊

12強Live／5局下王志煊接替黃子鵬無失分 中華隊仍0：2落後委內瑞拉

影／五億男案開庭爆衝突…夏男被嗆聲「只會跟法官哭」動手扯斷她口罩

12強賽／悍將有眼光！中華隊前4局遭羅戈好投壓制

衛福部又傳霸凌案？衛福部長邱泰源允諾立即了解

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
立委陳昭姿質疑衛福部除了疾管署土皇帝外，還有其他霸凌案件。圖／截自國會頻道
立委陳昭姿質疑衛福部除了疾管署土皇帝外，還有其他霸凌案件。圖／截自國會頻道

疾管署出現「土皇帝」疑似霸凌案，衛福部又爆出新霸凌案？立委陳昭姿引用臉書爆料貼文，直指衛福部某司長空降、不分平假日交辦工作。衛福部長邱泰源表示，將立即了解、處理，但也強調衛福部近期並沒有新任司長。

陳昭姿拿出臉書粉絲專頁貼文內容表示：「衛福部某司長在外標榜其年輕優秀，實際則是霸凌所屬的無良長官」、「不分平日假日以口頭或Line交辦工作，並要求所屬24hr on call，致每位同仁無時無刻無法得到喘息，精神上幾盡崩潰，自己則早早下班，完全不用負責。」等。

隨後陳昭姿點名，衛福部主秘、社保司長劉玉娟上台回答。劉玉娟上台直搖頭並表示，自己從來沒有請同事加班。邱泰源也說，內容提到近期空降，但衛福部近期並沒有新任司長，跟劉玉娟狀況不太符合。陳昭姿則補充，袒護不會有好結果。

疾管署 衛福部 邱泰源 陳昭姿 霸凌

延伸閱讀

勞動部公務員「輪椅」送醫？邱泰源：原則上是不對的

波波牙醫爭議延燒 邱泰源：將調整偏鄉計畫文字

波波牙醫爭議延燒 「醫界老兵」邱泰源回應了

不挺波波！邱泰源喊全家都是本土醫 籲本土牙醫進偏鄉

相關新聞

勞動部霸凌案延燒 卓揆下三軍令：自我檢討避免再犯

勞動部勞動力發展署北分署公務員之死案愈演愈烈，行政院長卓榮泰與賴總統昨先後對外致歉。卓榮泰今在院會下三道軍令，要求首長以...

因菊系而拔擢謝宜容？許銘春否認：沒有這回事！

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署1名39歲公務員日前在辦公室輕生，北分署長謝宜容被質疑長期職場霸凌，昨日被勞動部記2大...

傳謝宜容是雲林傳產望族 醬油業者「御鼎興」被留言灌爆發文澄清

勞動部勞發署北分署長謝宜容涉及職場霸凌，引起全台關注，就連賴清德總統、行政院長卓榮泰都為此道歉，網傳謝宜容娘家是雲林望族...

影／勞動部霸凌事件延燒 許銘春：未能即時掌握情況深感遺憾

勞動部勞動力發展署員工死亡事件越演越烈，勞發署北分署長謝宜容還是選擇神隱，坊間謠傳背後的靠山是勞動部前部長許銘春，許銘春...

藍委要內政部提報霸凌案 劉世芳：提供不難但盼保護個資

勞動部霸凌案引發關注，行政院長卓榮泰昨要求各部會首長全面徹查機關內部是否有霸凌行為，而已被揭露、討論的案件，一周內也要完...

洪仲丘案批政府、霸凌案小表態 牛煦庭：民進黨只想搞鬥爭

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉霸凌勞動部同仁，國民黨立院黨團今舉行記者會，揚言召開聽證調查會。國民黨立委牛煦庭會中細...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。