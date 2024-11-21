衛福部又傳霸凌案？衛福部長邱泰源允諾立即了解

疾管署出現「土皇帝」疑似霸凌案，衛福部又爆出新霸凌案？立委陳昭姿引用臉書爆料貼文，直指衛福部某司長空降、不分平假日交辦工作。衛福部長邱泰源表示，將立即了解、處理，但也強調衛福部近期並沒有新任司長。

陳昭姿拿出臉書粉絲專頁貼文內容表示：「衛福部某司長在外標榜其年輕優秀，實際則是霸凌所屬的無良長官」、「不分平日假日以口頭或Line交辦工作，並要求所屬24hr on call，致每位同仁無時無刻無法得到喘息，精神上幾盡崩潰，自己則早早下班，完全不用負責。」等。

隨後陳昭姿點名，衛福部主秘、社保司長劉玉娟上台回答。劉玉娟上台直搖頭並表示，自己從來沒有請同事加班。邱泰源也說，內容提到近期空降，但衛福部近期並沒有新任司長，跟劉玉娟狀況不太符合。陳昭姿則補充，袒護不會有好結果。