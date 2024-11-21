未立刻准何佩珊請辭 李彥秀：卓榮泰錯失「關鍵時機」

勞動部北分署公務員「霸凌」事件延燒，勞動部長何佩珊終於主動請辭，不過尚未獲准。國民黨立委李彥秀表示，勞動部一連串的處理事件方式幾近「弱智」，更別提行政院長卓榮泰現在正錯失另一個「關鍵機會」，就是未於第一時間准辭勞動部長何佩珊的辭呈，恐讓事情越燒越烈。

李彥秀提到，憾事發生4天後，勞動部才在輿論沸騰下展開調查；調查報告出爐，居然還試圖以「目的良善」以及「無法證明當事人遭受職場霸凌」進行掩蓋。勞動部錯失幾個關鍵的止血點。首先，危機處理能力近乎「弱智」，反讓民眾怒火越演越烈，最後的結果就是北分署長謝宜容免職、勞動部長何佩珊辭職、行政院長卓榮泰、賴清德總統道歉。

李彥秀認為，卓榮泰正錯失第4個重要的「時間點」，未在第一時間批准勞動部長的辭呈，反而要何佩珊完成目前責任追究，再詳細討論辭職的問題，顯然卓榮泰也是「投鼠忌器」，因而錯失的政治的基本判斷能力。

李彥秀表示，何佩珊在勞動部長的位置一天，就是對受害者的羞辱，對勞權的羞辱，對人民的羞辱。原本政壇盛傳，明年農曆年前，內閣會進行小幅改組，汰換一些「生活在火星」的部長與主委，沒想到原本就受到許多討論的何佩珊提前放火，打亂了內閣原本布局。卓內閣面臨「提早掀牌」與「苦撐待變」的兩難困境。

李彥秀表示，昨天也是賴清德五二〇就職以及卓內閣上任滿半年的日子，沒有「蜜月」慶祝行情，反而是賴清德、卓榮泰親上火線向全民道歉。內閣團隊半年來像無頭蒼蠅，橫衝直撞，毫無頭緒，賴清德窮得只剩信心喊話，台灣民意基金會的最新民調數據，賴清德的聲望跌至42.8%的最低點，與5月就職時的58%相較，等於快速流失了300萬的支持者。

李彥秀最後說，此次不幸事件讓全民看到「霸凌特區、勞工地獄」的真相，更讓我們看到「與惡的距離」，這也是台灣勞權的me too事件，從中央政府、地方政府、公司企業，到所有的勞工與軍公教受薪階級，都應該痛定思痛，「職場霸凌零容忍」，別讓台灣的民主與繁榮建立在勞工的斑斑血淚之上。