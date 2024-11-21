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疾管署「土皇帝」怒吼對話曝光 邱泰源、羅一鈞回應了 ​

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
今日凌晨，有人以「高層，請聽我們的日常，我們不該這樣被對待」為題，在threads貼出疑疾管署某組長飆罵下屬的錄音。：
今日凌晨，有人以「高層，請聽我們的日常，我們不該這樣被對待」為題，在threads貼出疑疾管署某組長飆罵下屬的錄音。：

職場霸凌燒向疾管署，網友在爆料疑似疾管署整備組長是「土皇帝」，今天凌晨有人曝光疑似該組長飆罵下屬錄音檔，可以聽見其在盛怒狀態下狂問下屬「為什麼要改我的指令」、「我這樣做我是神經病嗎，什麼意思，改什麼改」。衛福部邱泰源在立法院聽到這段錄音，當場表示已啟動調查，不容許職場霸凌。

疾管署發言人羅一鈞則指出，今早已經有看到網友在threads貼出的錄音檔，會提供專案小組列入調查參考，另外昨日諮詢兩位外部專家後已設計完成問卷，今天起就會以網路進行匿名問卷調查，希望能讓相關同仁用安心、維護隱私的方式網路匿名填寫回復，再視回復結果針對願意具名的同仁安排由外部專家訪談。

今天凌晨，有人以「高層，請聽我們的日常，我們不該這樣被對待」為題，在threads貼出該名組長飆罵下屬的錄音，音檔內容如下：

疑似某組長：

「聽不懂嗎？我講這種話聽不懂嗎？我問一下」

「我講得不清楚嗎？」

「你為什麼要改？你為什麼要改我的指令？為什麼要改？」

疑似員工回應：「他其實已經有，他原本已經…」

疑似某組長：

「你寫的可以嗎？你有這個時間嗎？我會這樣做，我是神經病嗎？你沒有去開幾組的會。」

「你怎麼判、做指令？下次我不要跟你們開會了！什麼意思！」

「你在改什麼改！」

疑似員工回應：「兩個都會在討論啊，就是說其實是...」

疑似某組長：

「我不要兩個討論，兩個和尚沒水喝。你給我弄出這個版本，我就是沒水喝的版本啊」

下屬 疾管署 羅一鈞 職場 衛福部 邱泰源 霸凌

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