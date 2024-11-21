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海科館長被控霸凌 國民黨揭內部文件：竟在追殺吹哨者

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨今天舉行「卓榮泰還在夢遊，再爆海科館霸凌新事證！笨蛋！問題在寫調查報告的人」記者會，台北市議員柳采葳、智庫副執行長凌濤、國民黨副發言人康晉瑜出席。記者王千豪／攝影
國民黨今天舉行「卓榮泰還在夢遊，再爆海科館霸凌新事證！笨蛋！問題在寫調查報告的人」記者會，台北市議員柳采葳、智庫副執行長凌濤、國民黨副發言人康晉瑜出席。記者王千豪／攝影

勞動部勞發署北分署員工遭霸凌輕生後，行政院長卓榮泰昨下令若干媒體已經揭露的霸凌事件要在一周內完成調查。不過，國民黨今天揭露一份國立海洋科學博物館的內部會議紀錄，指在館長陳素芬被控霸凌員後，內部竟然在追殺吹哨者。

國民黨今天舉行記者會，揭露一份海科館「113年度輿情會議紀錄」，11月15日會議由副館長林青海主持，針對媒體報導陳素芬霸凌一事，「請兼辦政風針對造謠、抹黑、不實指控之情形調查並彙製報告，並請秘書室詢問法律顧問本館得以因應之方式及主張，以維護本館權益。」

國民黨智庫副執行長凌濤批評，卓榮泰開記者會沒有叫這些東廠鷹犬停手，所以讓吹哨者、受害者變成調查對象，「卓榮泰你到底是什麼麻木不仁的心態。」

凌濤指出，海科館的受害者至今仍受情緒影響，根據報案的資料，受害者一度與家屬失聯，而海科館至今針對揭露的霸凌案，沒有調查報告、無人負擔，難道還要再失去一條寶貴的人命，才要動作嗎？他呼籲卓榮泰、教育部趕快做出調查報告，不要再開輿情會議追殺吹哨者跟受害者。

國民黨副發言人康晉瑜說，卓榮泰呼籲一周以各部會要交報告，首先就來看海科館的報告到底什麼時候要交、到底誰要負責，不要再讓任何一條生命，在中央政府各單位、各部會裡失去，「如果政府要照顧好人民，就要先照顧好自己的公務人員。」

另外，台北市議員柳采葳指出，陳素芬利用和New School簽MOU的名義，把大兒子廖啟安送到New School任教，就連其女朋友也一起帶上，並將海科館的採購案給廖啟安任職的公司。此外，陳素芬在二兒子廖崧竹任職智威公司期間，也將部分標案給該公司。

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凌濤 卓榮泰 柳采葳 海科館 霸凌

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