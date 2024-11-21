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公務員之死點燃人民怒火 游盈隆：這比八掌溪事件還嚴重

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
勞動力發展署員工之死引眾怒，賴清德總統昨透過臉書表示，「我要向日前勞動部發生憾事的同仁家屬、受到影響的公務同仁致上歉意」。圖／聯合報系資料照片
勞動力發展署員工之死引眾怒，賴清德總統昨透過臉書表示，「我要向日前勞動部發生憾事的同仁家屬、受到影響的公務同仁致上歉意」。圖／聯合報系資料照片

勞發署公務員之死案不斷延燒，讓賴清德總統及行政院長卓榮泰必須親自滅火。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，整起事件，勞動部花半個月時間處理，竟給人官官相護的感覺，但真相都還沒給社會清楚的交代。游盈隆說，人民的怒火已被點燃，如果賴政府沒有適當處理，這件事比八掌溪事件還嚴重。

游盈隆在臉書貼文表示，勞動部基層公務員之死，20日消息全面傳開，舉國震驚。勞動部長何佩珊立院落淚請辭，卓榮泰徬晚向社會鞠躬道歉。游盈隆認為，從目前已曝光的消息來看，這是一件駭人聽聞的官場霸凌致死事件，更令人訝異的是民進黨政府勞動部花半個月時間處理，竟給人官官相護的感覺。

游盈隆說，真相是什麼？人命關天，這麼重要的事情，到現在還沒給社會一個清楚的交代。人民的怒火已被點燃，還會越燒越烈，不知伊於胡底，如果賴政府沒有適當處理的話。其實，賴政府處理這件事只須秉持一個原則，那就是，站在已死的年輕公務員這一邊，站在弱勢這一邊，不管涉案官員背景有多大多強。

游盈隆說，行政院不能只將問題丟給檢方處理，因為司法調查曠日廢時，行政調查本應先於司法偵辦，行政機關本就應該第一時間如火如荼進行，才能回應民意的怒火。

游盈隆說，沒有真相，就沒有正義，也無法避免悲劇一再重演。這個事件比八掌溪事件還嚴重。

何佩珊 公務員 勞動部 卓榮泰 游盈隆 霸凌

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